Das Team of the Week 9 ist da und bringt jede Menge starke Karten zu FIFA 21. Mit an Bord ist – natürlich – Erling Haaland, der eine richtig gute Inform-Karte im TOTW 9 kriegt.

Das ist das TOTW: Jede Woche werden die besten Spieler im realen Fußball mit Inform-Karten, basierend auf ihren Leistungen der vergangenen Woche, ausgezeichnet. Diese bringen verbesserte Werte mit und machen die Spieler auf dem Platz stärker und auf dem Transfermarkt wertvoller.

Die Karten könnt ihr entweder aus Packs ziehen oder auf dem Markt kaufen. Außerdem könnt ihr sie in den Weekend League Belohnungen bekommen.

Wann kommt das TOTW 9? Das TOTW 9 ist ab sofort, den 25. November, 19:00 Uhr in Ultimate Team verfügbar. Es bleibt eine Woche lang, bevor es kommende Woche durch das zehnte TOTW ersetzt wird.

Das ist das Team of the Week 9

Das TOTW 9 in der Übersicht

Diese Spieler sind dabei:

TW: Manuel Neuer (90)

TW: Leno (86)

TW: Melia (79)

LAV: Digne (86)

IV: Marcelo (81)

IV: Ogbonna (81)

ZDM: Fernando (85)

ZDM: Hojbjerg (83)

ZOM: Mantalos (81)

ZOM: Mancosu (79)

LM: Oscar Plano (81)

LM: Perotti (82)

RM: Berardi (83)

LM: Carrasco (84)

ST: Cristiano Ronaldo (93)

ST: Erling Haaland (87)

ST: Lukaku (86)

LF: Bongonda (80)

MS: Malone (72)

ST: Johnson (69)

ST: Delort (82)

ST: Yazici (81)

ST: Mateta (81)

So stark ist das TOTW 9: Das neue Team der Woche hat eine Menge gute Karten zu bieten. Ganz vorne steht dabei Cristiano Ronaldo: Der Portugiese hat eine 93 im Gesamtwert und dürfte der Alptraum aller Spieler werden, die ihn gegen sich auf dem Platz haben.

Doch auch Dortmunds Goalgetter Erling Haaland steht im TOTW, was nach seinen Toren in den letzten Partien kaum jemanden überraschen dürfte. Seine zweite Inform-Karte ist richtig gefährlich, hat 87 Pace und ganze 91 beim Schuss. Auch das Dribbling und die Physis sind ordentlich. Haaland in der TOTW-9-Variante wird ein richtig starker Stürmer.

Doch damit noch nicht genug: Auch Manuel Neuer ist im TOTW dabei und erhält eine starke 90er-Karte. Dazu kommen Spieler wie Digne (86), Carrasco (84) und Lukaku (86).

Wer ist noch aus der Bundesliga dabei? Mit Mateta vom FSV Mainz hat es ein weiterer Bundesliga-Kicker ins TOTW geschafft, mit dem Wiesbadener Malone ist auch noch ein Drittliga-Spieler dabei.

Wenn ihr Glück habt, bekommt ihr vielleicht schon morgen einen der TOTW-Spieler in euren Belohnungen! Oder ihr habt Pech – und erwischt eher eine dieser Karten.