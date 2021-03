FIFA 21: Die besten Kombination für Icon Swaps 2

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Prime-Icon-Moments Karten waren auch der Anstoß für einen Vorgang, der für Ärger bei der Community sorgte: Angeblich soll jemand diese Karten für Echtgeld direkt an Spieler in FIFA 21 verkauft haben.

Ansonsten sind diese Packs eine gute Möglichkeit, um an Futter für andere Squad Building Challenges zu kommen. Wenn euch also bestimmte Spieler- oder Icon-SBCs ansprechen, euch aber die Mittel dafür fehlen, können diese Packs eine gute Wahl sein.

Diese Packs zu öffnen kann sich gerade lohnen, wenn ein Event stattfindet, in dem starke Promo-Karten stecken. Spart sie also, bis ein Event kommt, deren Spieler euch interessieren.

Insgesamt sind die neuen Icon Swaps nicht so stark, wie sie es in FIFA 20 waren . Aber hier findet ihr einige mögliche Kombinationen, die sich für Spieler lohnen könnten.

In FIFA 21 kann man sich über Icon Swaps 2 Belohnungen erspielen. Doch welche Wahl lohnt sich für die Icon Swaps Token am meisten?

Insert

You are going to send email to