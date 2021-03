FIFA 21: Beeilt euch – So kriegt ihr Guendouzi ganz ohne Münzen

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Außerdem lohnt es sich, offensiv zu spielen. Oftmals geben Spieler in Freundschaftsspielen frühzeitig auf, da dies in Live-Freundschaftsspielen keinen Effekt auf etwaige Ränge oder Belohnungen hat.

Nutzt Leih-Spieler: Im Freundschaftsspiel-Modus könnt ihr Leihspieler nutzen, ohne dass ihr Verträge verliert. Wenn ihr also beispielsweise Top-Spieler wie Mbappé oder Ikonen in der Leihvariante habt, bringt sie hier zum Einsatz.

Schaut man auf die Aufgaben bietet es sich an, möglichst oft die Kombination aus “Bundesliga” und “Frankreich” auf den Platz zu bringen – gerade in der Offensive.

Tipps für die Guendouzi-Aufgaben: Der Modus “What If – Klassisch” hat zwei Zugangsbeschränkungen. Ihr braucht 11 Vereine in der Startelf, sowie mindestens 3 Ligen.

What-If-Upgrade möglich: Die What-If-Karten bekommen ein Upgrade um 2 weitere Gesamtpunkte, wenn ihr Club bestimmte Ziele erreicht. In Guendouzis Fall muss Hertha BSC in insgesamt 5 Partien 6 Tore schießen.

