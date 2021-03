Wegen FIFA 21 feiern gerade alle ein 6:0 in Holland – Starkes Upgrade kommt

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

“Hey Leute, 6:0 Sieg heute. Ich hoffe, ihr habt es genossen!”, so Fer, der eine reale Variante seiner Karte in die Kamera hält: “Meine Stats gehen hoch! Ich hoffe, ihr benutzt meine Karte in FIFA!”

Darum schauen FIFA-Spieler gerade Eredivisie: Normalerweise würden sich wahrscheinlich nur Fans der niederländischen “Eredivisie” für das Spiel Feyenoord Rotterdam gegen VVV Venlo interessieren. Doch in FIFA 21 läuft gerade das “What-If-Event”, das mehrere Karten brachte, die ein Upgrade bekommen, wenn ihr Team bestimmte Ziele in der realen Fußballwelt erreicht.

Wer Leroy Fer in FIFA 21 noch nicht hat, sollte überlegen, die What-If-Karte zu holen. Ein irres Spiel in der Eredivisie sorgte dafür, dass der günstige Spieler garantiert ein Upgrade kriegt.

