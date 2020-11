FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Wenn ihr auf der Suche nach starken Spielern für die Wochenendaufgaben seid, dann werdet ihr hier fündig: In unserer Übersicht findet ihr die besten Bundesliga-Teams für eure Münzen in FUT.

Wann lohnt sich der flache Vollspannschuss? Der flache Vollspannschuss ist recht vielseitig einsetzbar, eignet sich aber vor allem als druckvolle Abschluss-Variante aus kurzer Distanz. In FIFA 20 sorgte er vor allem für Treffer, wenn man ihn im kurzen Eck am Keeper vorbeischoss. In FIFA 21 kann sich auch ein flacher Vollspannschuss ins lange Eck lohnen.

Tastenkombination in FIFA 21: In der Schussübersicht finden ihr den „flachen Vollspannschuss“ unter dem Namen „Flachschuss“. Die Kombination dafür ist sehr leicht:

Den flachen Vollspannschuss braucht man immer mal wieder für Wochenaufgaben oder Spieler-Herausforderungen. Außerdem handelt es sich dabei um einen effektiven Abschluss. Es lohnt sich also, ihn in sein Repertoire aufzunehmen.

