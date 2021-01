Mit Spannung wird die Enthüllung des TOTY (Team of the Year) in FIFA 21 erwartet. Doch welche Spieler erhalten die mächtigen Spezialkarten? Wir von MeinMMO haben uns die Predictions angeschaut und verraten euch, wer dabei sein könnte.

Was ist das Team des Jahres in FUT? TOTY-Karten gehören in Ultimate zu den mächtigsten und begehrtesten Karten, die das Spiel zu bieten hat. Dabei besteht das Team aus 11 Spielern, über die die Community abstimmen kann.

Diese erhalten dann extrem aufgewertete Spezialkarten, bei denen Ratings in den hohen 90ern keine Seltenheit sind.

So sah beispielsweise das TOTY in FUT 20 aus:

FIFA 20 Team of the Year

Wann startet das TOTY? Bisher gibt es noch keinen offiziellen Starttermin für das Team of the Year in FIFA 21. Erstmal erscheint in dieser Woche das 2. Headliners-Team.

Wir gehen deshalb davon aus, dass das Team des Jahres frühestens am 15. Januar oder sogar eine Woche später erscheinen wird. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Die Predictions zum TOTY in FIFA 21 Ultimate Team

Für diesen Beitrag greifen wir auf die Predictions der FUT-Seite futbin zurück.

Torhüter

TW: Neuer (Bayern München)

Verteidiger

LV: Davies (Bayern München)

IV: Ramos (Real Madrid)

IV: Van Dijk (Liverpool FC)

RV: Alexander Arnold (Liverpool FC)

Mittelfeldspieler

ZOM: De Bruyne (Manchester City)

ZDM: Kimmich (Bayern München)

ZOM: Fernandes (Manchester United)

Stürmer

LF: Ronaldo (Juventus Turin/Piemonte Calcio)

ST: Lewandowski (Bayern München)

RF: Messi (FC Barcelona)

Wer wird der 12. Spieler? Im letzten Jahre gab es zusätzlich zum normalen TOTY-Kader noch eine weitere TOTY-Karte. In FIFA 20 erhielt diese Cristiano Ronaldo. Wer es in FIFA 21 werden könnte, hängt stark vom finalen Team of the Year ab.

Kandidaten, die aber wahrscheinlich klingen sind:

Thiago (Liverpool FC)

Mbappé (PSG)

Neymar (PSG)

Falls ihr noch auf der Suche nach einem starken Bundesliga-ZOM seid, dann schaut euch mal die Headliners-Karte von Matheus Cunha an. Diese könnt ihr ganz ohne den Einsatz von Münzen kriegen.