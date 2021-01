In FIFA 21 erscheint demnächst das 2. Team des Headliners-Events. Wir von MeinMMO schauen uns Predictions an und verraten euch, welche Spieler neue Spezialkarten erhalten könnten.

Nachdem in der letzten Woche bereits das erste Headliners-Team erschienen ist, kommen diesen Freitag wieder frische Headliners-Spezialkarten in FIFA 21.

Was sind Headliners-Karten überhaupt? Die Headliners-Karten macht besonders, dass sie dynamisch sind. Ähnlich wie Ones-To-Watch-Karten verbessern sie sich, sobald es der jeweilige Spieler in ein Team of the Week schafft oder eine andere leistungsbasierte Karte erhält.

Zusätzlich ist dabei folgendes zu beachten:

Die Headliners-Karte ist immer einen Punkt stärker als die letzte Inform-Karte des Spielers.

Nach 4 Liga-Siegen in Folge erhält die Headliners-Karte ein einmaliges Upgrade.

Bei der Auswahl der Spieler orientiert sich EA an Fußballspielern, die in der Hinrunde starke Leistungen gezeigt haben und somit für Schlagzeilen gesorgt haben – „Headliner-Spieler“ also.

Wann sind die neuen Karten verfügbar? Am 8. Januar um 19:00 Uhr, sind die neuen Headliners-Karten in Packs verfügbar. Die Karten aus dem ersten Team sind dann nicht mehr im Spiel.

Die Predictions zum Headliners-Team 2

Der bekannte FIFA-YouTuber KiereonSFF hat erneut Vorhersagen zum Headliners-Event getroffen. Bereits für das erste Team hatte der YouTuber einige Spieler richtig vorausgesagt.

Diese Karten könnten laut KieronSFF dabei sein:

RM: Lozano (87) – SSC Neapel

RV: Tavernier (86) – Rangers

ZM: Soler (86) – Valencia

ZOM: Goncalves (84) – Sporting Lissabon

LV: Angelino (84) – RB Leipzig

RM: Saka (84) – Arsenal

LM: Carrasco (87) – Atletico Madrid

ZOM: Gomez (89) – Atalanta

ZOM: Müller (88) – Bayern München

MS: Depay (87) – Lyon

LV: Guerreiro (87) – Borussia Dortmund

ST: Lukaku (87) – Inter Mailand

ZDM: Phillips (84) – Leeds United

ZDM: Hojberg (85) – Tottenham Hotspur

ST: Morata (87) – Juventus Turin/Piemonte Calcio

Spieler von Bundesliga-Teams haben wir in der Liste hervorgehoben.

Bedenkt bei den Predictions aber unbedingt, dass sie nur einen Überblick über die möglichen Spieler verschaffen sollen. Eine Garantie sind die Vorhersagen nicht.

Falls ihr noch auf der Suche nach einem starken Bundesliga-ZOM seid, dann schaut euch mal die Headliners-Karte von Matheus Cunha an. Diese könnt ihr ganz ohne den Einsatz von Münzen kriegen.