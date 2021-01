Das neue Title Update 8 in FIFA 21 steckt in den Startlöchern. Das Update wird mehrere Veränderungen bringen – die wichtigsten zeigen wir euch hier.

Wann kommt das Title Update 8? Das neue Update ist laut Mitteilung von EA Sports über Twitter ab sofort für die PC-Version via Steam und Origin verfügbar.

In der Ankündigung wird noch nicht von einem Update für die Konsolen gesprochen. In der Vergangenheit kamen die Varianten für PS4, Xbox One sowie nun auch für PS5 und Xbox Series X immer zu einem etwas späteren Zeitpunkt. Wir halten euch hier auf dem Laufenden.

Diese Änderungen bringt das Update: Im Update werden Probleme aus verschiedenen Bereichen angegangen. Die betreffen zum großen Teil Ultimate Team, doch auch die übrigen Modi werden behandelt. Wir zeigen euch hier die wichtigsten Änderungen.

Änderungen in Ultimate Team

Die erste und vielleicht am meisten erwartete Änderung lautet, dass man in Online-Matches nur noch den Spielball sehen wird, den man selbst ausgewählt hat und nicht mehr das Modell des Gegners. Hier gab es in der Vergangenheit oft Beschwerden, da Gegner teilweise Bälle benutzten, die man selbst vielleicht schlechter sehen konnte. Dieses Problem sollte damit gelöst sein.

Einige Bälle, etwa dunkle wie der „Kissen“-Ball, sind auf dem Platz schwer zu sehen

Dazu kommen kleine Änderungen an den Koop-Squad-Battles. Diese können nun von beiden Spielern pausiert werden und ein Limit für Unterbrechungen gibt es nun auch nicht mehr.

Neben diesen Änderungen liefert das Update mehrere Fehler-Korrekturen in FUT, etwa fehlerhafte Anzeigen oder sich wiederholende Kommentare im Spiel. Alle Änderungen findet ihr in den Patch Notes (via EA Sports Forums).

Änderungen am Gameplay

Am Gameplay werden einige Veränderungen vorgenommen, die Modus-übergreifend wirken. Die erste betrifft die beiden Tricks Übersteiger und Reverse Übersteiger. Der Übersteiger ist ein einfacher, aber effektiver und daher sehr beliebter Trick, den viele Spieler nutzen. Rekord-Spieler Anders Vejrgang etwa verwendete den Übersteiger immer wieder.

Der Trick wird nun aber abgeschwächt: Kettet man Übersteiger aneinander, werden sie weniger effektiv im Vergleich zu vorher. Außerdem wird die Animation der Tricks verlangsamt und der kleine Speed-Boost, den Spieler von ihm in der Bewegung nach vorne bekamen, wird abgeschwächt.

Eventuell ist der Übersteiger nicht mehr so hilfreich wie vorher

Neben den Tricks wird auch am Team-Pressing, das ihr über das Steuerkreuz aktiviert, gedreht. So wird die aktive Zeit der Taktik von 20 auf 15 Sekunden heruntergesetzt. Pressing braucht außerdem zwei Sekunden Anlaufzeit, um aktiv zu werden, sobald ihr es auswählt. Außerdem aktiviert es sich nicht mehr automatisch erneut, wenn das verteidigende Team den Ball bekommt und ihn danach wieder verliert. Damit wird auch hier eine oft genutzte Technik zumindest abgeschwächt.

Dazu kommen auch hier weitere Fehler-Korrekturen. So wurde etwa die Schiedsrichter-Logik weiter verbessert.

Änderungen in der Karriere, Volta und Pro Clubs

In den übrigen Modi gibt es lediglich kleine Anpassungen.

In der Karriere soll die Qualität von Jugendspielern mehr an die Region angepasst werden, aus der sie kommen. Dazu waren die Spielerwerte von Spielern über 30 teilweise unrealistisch hoch.

In Volta wurden einige Frisuren nicht korrekt angezeigt.

In Pro Clubs wurde die angepasste Schuhfarbe nicht immer richtig abgespeichert.

Neben all diesen Änderungen kommen außerdem 34 neue Spielergesichter ins Spiel, 29 weitere werden angepasst. Außerdem wurden mehrere Wappen, Trikots und Stadien aktualisiert.

Demnächst steht auch das neue TOTY in FIFA 21 an. Die Wahl zum Team of the Year läuft bereits.