FIFA 21: 14-Jähriger bricht Rekord in der Weekend League – So holte er 300 Siege in Folge

Der 14-jährige eSportler Anders Vejrgang dominierte in den letzten Wochen die Weekend League in FIFA 21. Nun hat er einen neuen, beeindruckenden Rekord aufgestellt.

Das ist Anders Vejrgang: Anders Vejrgang ist erst 14 Jahre alt, ist aber bereits ein erfolgreicher eSportler. Aktuell spielt der Däne für das FIFA-Team des Bundesligisten RB Leipzig. An den meisten offiziellen Turnieren darf Vejrgang mit seinen 14 Jahren noch nicht teilnehmen, das Mindestalter liegt in der Regel bei 16 Jahren. In der Weekend League spielt er aber konsequent mit – und das verdammt erfolgreich.

Seit Wochen tritt er in FUT Champions an, ohne auch nur ein einziges Spiel abzugeben. Am letzten Wochenende war es dann so weit: Vejrgang blieb sein zehntes Wochenende in FUT Champions ungeschlagen und holte seinen 300. Sieg bei 0 Niederlagen. Ein Weltrekord, den er auch über Twitter feierte:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

In dem Tweet schreibt er ironisch „Immer noch keine Dusche und kein Sonnenlicht, und auch keine Bruno-Elfmeter für noch eine Woche, sorry Haters“. Eine Reaktion auf immer wieder auftauchende, unfreundliche Kommentare. Der Bruno-Hinweis bezieht sich dabei auf ein Spiel innerhalb eines Turniers, das er nach einem Bruno-Fernandes-Elfmeter verloren hatte und sehr emotional auf die Niederlage reagierte. Dieses Spiel fand aber nicht in der Weekend League statt – dementsprechend steht er dort immer noch bei 0 Niederlagen.

Wer sich schonmal in der Weekend League ausgetobt hat, wird nachvollziehen können, wie schwer das ist. Ein Wochenende ohne Niederlage ist bereits eine Leistung, die für den Großteil aller FIFA-Spieler völlig unmöglich sein dürfte. Wie macht der junge Spieler das?

So holt Vejrgang seine perfekte Bilanz

So sieht sein Team aus: Wenig überraschend spielt der Däne mit einem Team, das die besten Spieler in FIFA 21 vereint. Es dürfte bei der Bilanz helfen, dass er auf Spieler wie

Cristiano Ronaldo

Neymar

Mbappé

Die Ikone Ronaldo

Gullit

Vieira

und andere FIFA-Top-Spieler wie Rashford oder Adama Traoré zurückgreifen kann. Das ist ein Vorteil, den „Normalo“-Spieler selten haben. Allerdings sieht man solche Teams auch bei vielen anderen Pros.

Schaut man sich Spiele von Anders Vejrgang an, sticht vor allem eins heraus: Unmengen an Skill Moves. Der eSportler ist einfach verdammt gut darin, seine Gegner mit Tricks auszuspielen. Vor allem der Übersteiger, der zwar in einem Update generft wurde, aber immer noch stark ist, scheint in seinem Trick-Repertoire ganz oben zu stehen.

Immer wieder nutzt er ihn, um in gute Schuss- und Passpositionen zu kommen und den kleinen Tempo-Boost zu verwenden und in enge Räume vorzupreschen. Haben seine Top-Stürmer erstmal freie Bahn, sind die Abschlüsse kaum zu halten.

Eine spannende Partie, in der man sich das gut anschauen kann, absolvierte er im Freundschaftsspiel gegen den deutschen Profi Proownez (via YouTube). Das Spiel entschied Vejrgang 5:2 für sich:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Dazu bringt er viele Pässe an den Mann, nachdem er seine Spieler in freie Räume geschickt hat. Immer wieder sieht man bei ihm zwischen vielen Kurzpässen auch mal lange Bälle auf Spieler, mit denen er sich danach in gute Abschlusspositionen bewegt und konsequent die Bälle vollendet. Vor allem offensiv ist der junge Spieler Fall extrem konsequent – und bisher hat seine Tor-Ausbeute ausgereicht, um Niederlagen in der Weekend League zu verhindern.

Ihr wollt selbst mehr Siege in der Weekend League einfahren? Dann findet ihr hier einige Spieler, die euer Team verstärken könnten!

Teile des Titelbilds stammen vom Twitterkanal „DieRotenBullen“.