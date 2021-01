FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Ihr sucht nach weiteren Spielern für euer Team? Dann findet ihr hier gute Möglichkeiten, an Packs zu kommen – was sich auch für das TOTY-Event lohnt.

Wie komme ich an das TOTW? Um die Karten zu bekommen, könnt ihr euer Glück mit Packs versuchen. Allerdings sind die Chancen auf TOTW-Spieler niedrig. Auch auf dem Transfermarkt sind sie zu bekommen, können dort aber eine Stange Münzen kosten. Außerdem könnt ihr sie als Player-Pick in den Weekend-League-Belohnungen bekommen.

Wann kommt das TOTW 16? Das neue Team of the Week ist seit dem 13. Januar um 19:00 Uhr live. Es bleibt dort eine Woche lang und ist ab sofort in Packs zu ziehen.

