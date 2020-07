In FIFA 20 steht das neue Event „Pre-Season“ an. Bisher ist kaum etwas über das Event bekannt – Fans spekulieren bereits, was die Pre-Season bringen könnte.

Das wissen wir über Pre-Season: Wirklich sicher ist nur die Startzeit. Das neue Event „Pre-Season“ startet am Mittwochabend, den 29. Juli, um 19 Uhr. Das ist aus diversen Lade-Screens bekannt.

Diese Screens sind es auch, die FIFA-Spieler rätseln lassen. Hier wurden verschiedene Spezialkarten gezeigt. Zuerst waren das RTTF-Karten, dann ging es weiter mit TOTY– und TOTS-Karten.

Bereits bei vergangenen Events versteckt EA gerne Hinweise darauf, was für Karten Spieler erwarten können. Im neuesten Ladebildschirm sind etwa neue Koordinaten zu sehen – die weisen auf die Allianz Arena (Bayern-Stadion) und die Stamford Bridge (Chelsea-Stadion) hin. Außerdem ist das Transfer-Logo zu sehen.

Fans vermuten (via reddit), dass dies auf Karten wie Sané (ging zu Bayern) und Werner oder Ziyech (beide zu Chelsea) hinweist, die jüngst den Verein gewechselt haben. Teilweise hoffen die Fans aber auf mehr, als einfach nur verbesserte Karten.

„Vorsaison“ mit Belohnungen für FIFA 21?

Darauf hoffen Fans: Eine „Pre-Season“ oder „Vorsaison“ beschreibt normalerweise die Vorbereitungszeit auf eine neue Spielzeit. Hier dürfte EA auf das bald erscheinende FIFA 21 anspielen. Der Event-Titel führt zu Theorien.

Im FIFA-subreddit und auch auf YouTube kamen Theorien auf, dass die Pre-Season Belohnungen für FIFA 21 bringen könnte. Der YouTuber Zweback HD etwa ging auf die Idee ein, dass die Farbgebung aus dem Ladebildschirm auf Ones-to-Watch-Karten schließen lassen, die man dann für FIFA 21 bekommen könnte.

Seine Idee: Durch SBCs könnte man Karten wie eine Chelsea-Version von Werner in FIFA 20 freischalten. Die wiederum könnte man dann für Challenges nutzen, die Belohnungen für FIFA 21 freischalten – wie etwa eine OTW-Werner-Karte.

Auch auf reddit gibt es solche Überlegungen. So meint etwa ein User: „Das Design sieht nahezu identisch zu FIFA 21 aus, also erwarte ich etwas wie ‚Now and Later‘ Packs oder Sommer-Transfer-Spezialkarten“ (via reddit).

Ist sowas wahrscheinlich? Während einige Fans die Idee von Belohnungen für FIFA 21 befürworten, gibt es auch Kritik. Schließlich sei gerade die Anfangsphase von Ultimate Team durch den Aufbau „von Null an“ geprägt und würde so stark verändert werden.

Außerdem wirkt es insgesamt unwahrscheinlich, dass man sich Dinge wie OTW-Karten für FIFA 21 jetzt schon erspielen können soll. Eine solche Karte gehört beispielsweise zum Angebot der Ultimate Edition von FIFA 21, wird also effektiv verkauft.

Die endgültige Antwort wird es am Mittwochabend, um 19 Uhr geben. Ein FUT-Event, dass einen Karten für den nächsten FIFA-Teil erspielen lässt, gab es in der Form noch nicht und wäre ziemlich überraschend.

Zuletzt warfen übrigens einige Spieler schon den Blick in Richtung von FIFA 21 – und zwar in Form von Leaks, die EA allerdings nicht lange Bestehen ließ.