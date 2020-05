FIFA 20: Premier League Team of the Season ist da – mit van Dijk

Mit dem Premier League TOTS (oder auch TOTSSF) geht das Team of the Season So Far bei FIFA 20 in die nächste Runde.

Premier League TOTSSF statt TOTS: Das gewohnte TOTS heißt in diesem Jahr TOTSSF, da die aktuelle Saison noch nicht zu Ende gespielt worden ist. In FIFA 20 werden dennoch die besten Spieler der Saison gekürt und erhalten starke TOTSSF-Karten. Nach dem Community Team der letzten Woche steht heute die englische Premier League im Fokus.

Das ist das Premier League TOTSSF

TOTS bringt 2 neue 99er Karten in FIFA 20

Das sind die stärksten Spieler im Premier League TOTS: Die Premier League hat einige der besten Spieler der Welt zu bieten. Und dementsprechend stark sind auch die neuen Karten: Gleich zwei Karten haben das höchste Rating: Virgil van Dijk, kann mit seiner 99er-Karte an die mächtige Version aus dem TOTY anschließt. Und auch Kevin de Bruyne hat die 99er-Karte bekommen,

Außerdem sind Mané (98), Aubameyang (96) und Agüero (96) mit starken Karten vertreten. Die komplette Mannschaft seht ihr hier in der Übersicht:

Premier League TOTS Startelf:

De Bruyne (99)

Van Dijk (99)

Mané (98)

Alisson (97)

Salah (97)

Aubameyang (ST)

Agüero (96)

Mahrez (95)

Son (95)

Alexander-Arnold (95)

Vardy (95)

Premier League TOTS Auswechselspieler:

Rashford (94)

Henderson (94)

Robertson (94)

Richarlison (93)

Kovacic (91)

Wan-Bissaka (90)

Adama Traore (89)

Söyüncü (88)

Henderson (88)

Neben den beiden Teams könnt ihr euch auch eine 91er-Karte von Leicesters Ndidi in der TOTSSF-SBC holen. Dazu kommen Jimenez (Wolves) und Perez (Leicester) über die Wochenziele.

So kriegt ihr die neuen TOTSSF-Karten

TOTSSF aus Weekend League: Das Team of the Week ist in FIFA 20 in Pause gegangen. Stattdessen könnt ihr in den Weekend League Belohnungen jetzt TOTTSF-Karten in euren Player Picks bekommen.

Das bedeutet: Fahrt ihr genug Siege in der Weekend League ein, habt ihr die Chance, euch einige der starken Karten zu sichern, ohne Packs öffnen zu müssen. Diese Karten könnt ihr dann allerdings nicht verkaufen.

Aus Sets: Natürlich habt ihr auch die Chance, TOTSSF-Karten einfach aus Packs zu ziehen. Sie stecken etwa in:

Hier braucht ihr aber jede Menge Glück, um eine der begehrten Karten zu ziehen. Alternativ steht euch auch der Transfermarkt offen. Günstig sind die TOTSSF-Karten in der Regel allerdings nicht.