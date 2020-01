FIFA 20: Wann kommen die Weekend League Belohnungen?

Wann kommen die Belohnungen der FIFA 20 Weekend League? An welchem Tag und um welche Uhrzeit gibt’s dieFUT Champions Rewards in Ultimate Team? Hier sind alle Infos mitsamt Start-Terminen und Kalender in FUT Champions.

Das ist die Weekend League in FIFA 20 Ultimate Team: Die Weekend League ist seit Jahren ein herausfordernder, zeitlich beschränkter Modus in Ultimate Team. In FUT 20 kehrt er zurück und winkt mit den besten Belohnungen im Spiel.

Um an die Belohnungen zu kommen, müsst Ihr Euch erst in den Division Rivals in FIFA 20 beweisen und dann Zeit und Mühen in die Weekend League investieren.

Die „Weekend League“-Wettbewerbe finden nur über die Wochenenden statt. Es handelt sich um einen reinen Online-Modus, in dem Ihr gegen die besten FUT-Spieler antretet.

Der Artikel wurde im Januar 2020 mit neuen Informationen angepasst.

Um diese Uhrzeit kommen die FUT Champions Rewards in FIFA 20

Tag und Uhrzeit, wann die Belohnungen kommen: Ihr erhaltet Eure verdienten Weekend-League-Belohnungen immer am Donnerstag. Die Uhrzeit ist 9 Uhr.

Bedenkt, dass es in der Vergangenheit schon öfter vorkam, dass die Preise erst kurze Zeit später ausgeschüttet wurden.

Weekend-League-Belohnungen nicht bekommen? Habt Ihr um 10 Uhr keine Preise erhalten, hilft nur eines: Abwarten. Im Laufe des Tages sollten die Preise kommen.

Welche Belohnungen bekomme ich? Je nachdem, wie viele Siege Ihr aus den maximal 30 Spielen an einem Wochenende holt, erreicht Ihr einen der folgenden Ränge. Die Preise dahinter bekommt Ihr alle, es besteht keine Wahloption wie bei den Division Rivals. Ihr müsst aber mindestens 5 Partien gespielt haben, um Rewards zu erhalten.

Alle FIFA 20 Weekend League Belohnungen und Packs nach Rängen

Diese Belohnungen bekommt Ihr donnerstags abhängig von Eurem Weekend-League-Rang am vorherigen Wochenende:

Belohnungen – Bronze-Rang

Bronze 3 (0 bis 1 Sieg): 1000 Münzen, 2 Gold-Packs, 250 FUT-Champions-Punkte

Bronze 2 (2 bis 3 Siege): 3000 Münzen, 2 Premium-Gold-Packs, 500 FUT-Champions-Punkte

Bronze 1 (4 bis 5 Siege): 7500 Münzen, 1 Premium-Gold-Spieler-Pack, 500 FUT-Champions-Punkte

Belohnungen – Silber-Rang

Silber 3 (6 bis 7 Siege): 10.000 Münzen, 1 Premium-Gold-Spieler-Pack, 2 Jumbo-Premium-Gold-Packs, 1 Premium-Gold-Pack (untauschbar), 1 Player-Pick, 1000 FUT-Champions-Punkte

Silber 2 (8 bis 10 Siege): 15.000 Münzen, 1 Mega-Pack, 1 Seltenes-Gold-Pack, 1 Premium-Gold-Set (untauschbar), 1 Player-Pick, 1000 FUT-Champions-Punkte

Silber 1 (11 bis 13 Siege): 20.000 Münzen, 1 Premium-Gold-Set (untauschbar), 2 Seltene-Gold-Spieler-Plus-Sets, 1 Mega-Set, 1 Player-Pick, 1500 FUT-Champions-Punkte

Belohnungen – Gold-Rang

Gold 3 (14 bis 16 Siege): 30.000 Münzen, 2 Mega-Packs, 1 Seltene-Spieler-Pack, 2 Player-Picks, 2 Premium-Gold-Sets (untauschbar), 2000 FUT-Champions-Punkte

Gold 2 (17 bis 19 Siege): 45.000 Münzen, 2 Premium-Gold-Sets (untauschbar), 1 Seltene-Gold-Pack, 2 Seltene-Mega-Packs, 2 Player-Picks, 2000 FUT-Champions-Punkte

Gold 1 (20 bis 22 Siege): 50.000 Münzen, 2 Premium-Gold-Sets (untauschbar), 2 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 2 Player-Picks, 2000 FUT-Champions-Punkte

Belohnungen – Elite-Rang

Elite 3 (23 bis 24 Siege): 70.000 Münzen, 3 Premium-Gold-Sets (untauschbar), 1 Premium-TDW-Pack, 1 Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 3 Player-Picks, 2000 FUT-Champions-Punkte

Elite 2 (25 bis 26 Siege): 100.000 Münzen, 3 Premium-Gold-Sets (untauschbar), 1 Premium-TDW-Pack, 1 Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 3 Player-Picks, 2000 FUT-Champions-Punkte

Elite 1 (ab 27 Siege): 125.000 Münzen, 3 Premium-Gold-Sets (untauschbar), 2 Premium TDW-Packs, 2 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 3 Player-Picks, 2000 FUT-Champions-Punkte

Belohnungen – Top 100

Top 100 (Rang 76 bis 100): 125.000 Münzen, 4 Jumbo-Premium-Gold-Sets (untauschbar), 1 Ultimatives-TDW-Pack, 2 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 4 Player-Picks, 2000 FUT-Champions-Punkte

Top 100 (Rang 51 bis 75): 125.000 Münzen, 4 Jumbo-Premium-Gold-Sets (untauschbar), 1 Ultimatives-TDW-Pack, 3 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 4 Player-Picks, 2000 FUT-Champions-Punkte

Top 100 (Rang 26 bis 50): 150.000 Münzen, 5 Jumbo-Premium-Gold-Sets (untauschbar), 1 Ultimatives-TDW-Pack, 3 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 5 Player-Picks, 2000 FUT-Champions-Punkte

Top 100 (Rang 11 bis 25): 150.000 Münzen, 5 Jumbo-Premium-Gold-Sets (untauschbar), 1 Ultimatives-TDW-Pack, 4 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 5 Player-Picks, 2000 FUT-Champions-Punkte

Top 100 (Rang 2 bis 10): 200.000 Münzen, 5 Jumbo-Premium-Gold-Sets (untauschbar), 1 Ultimatives-TDW-Pack, 4 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 5 Player-Picks, 2000 FUT-Champions-Punkte

Top 100 (Rang 1): 250.000 Münzen, 5 Jumbo-Premium-Gold-Sets (untauschbar), 1 Ultimatives TDW-Pack, 4 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 5 Player-Picks, 2000 FUT-Champions-Punkte

Was sind Player Picks? Ihr bekommt dabei eine Auswahl aus 2 bis 5 Karten, von denen ihr eine aussuchen könnt.

Was in den Packs in FIFA 20 Ultimate Team stecken kann, erfahrt Ihr hier:

Was ist mit monatlichen Belohnungen? Seit FUT 19 gibt es keine monatlichen Weekend-League-Belohnungen mehr. Die „roten Karten“ kriegt Ihr nun über die Player Picks.

Wann ist der Beginn der Weekend League in FUT 20? Start und Kalender

Wann beginnt die 1. Weekend League in FIFA 20? Am 4. Oktober 2019. Das ist ein Freitag. Sie endet am 7. Oktober 2019 (Montag).

Das sind die wichtigen Uhrzeiten: Freitags geht es um 9 Uhr morgens los. Das Ende ist montags um 9 Uhr morgens.

Wie sieht der Zeitplan / Kalender für die Weekend-League aus? Ab dem 4. Oktober 2019 findet die Weekend League ausnahmslos an jedem Wochenende statt. Die voraussichtlich letzte Weekend League in FUT 20 läuft vom 28. August bis zum 31. August 2020 – dann beginnt die nächste erst wieder in FIFA 21.

Infos zur Qualifikation zur Weekend League

Wie qualifiziert man sich? Über die Division Rivals in FUT 20 müsst Ihr 2000 FUT-Champions-Punkte sammeln. Dann erhaltet Ihr Weekend-League-Zugang. Wann Ihr diesen Zugang einlöst, ist Euch überlassen, Ihr müsst nicht direkt am Wochenende drauf spielen, falls Ihr da keine Zeit habt.

