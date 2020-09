Der deutsche E-Sportler und Streamer Elias „EliasN97“ Nerlich ist auf der Plattform Twitch aktuell richtig erfolgreich. Obwohl er als Profi in FIFA 20 unterwegs ist, zeigt er dort anderen Content. Was macht ihn so erfolgreich?

Wer ist EliasN97? Der 22-jährige E-Sportler steht bei Hertha BSC unter Vertrag. Für Hertha hat er unter anderem in der letzten Saison die Virtual Bundesliga gespielt.

Seine Erfolge teilte der FIFA-Profi fleißig auf seinen YouTube-Kanälen und seit April 2020 streamt er auch regelmäßig auf Twitch. Rund um diese Kanäle baute er sich ein richtiges Streaming-Netzwerk auf und zählt aktuell zu den größten deutschen Streamern. Das Besondere dabei:

Obwohl er einen Profi-Vertrag für FIFA hat, zeigt er auf seinem Twitch-Kanal ganz andere Games und unterhält damit tausende Zuschauer.

„Wuselige“ Streams begeistern Tausende

So kommt EliasN97 auf Twitch an: Seit April 2020 wächst seine Community auf Twitch rasant. Aktuell (Stand 1. September um 15:00 Uhr) steht der Streamer bei über 101.000 Follower auf Twitch und die Kurve zeigt steil nach oben:

In den letzten 14 Tagen steht er auf Platz 12 der Streamer, die im Schnitt die meisten Zuschauer haben (via Sullygnome)

Ihm schauten im Schnitt über 6.000 Zuschauer gleichzeitig zu

Er lässt damit Gaming-Größen wie PietSmiet hinter sich

In nicht mal 5 Monaten erreichte EliasN97 über 100.000 Follower auf Twitch. Quelle: Sullygnome

Das ist sein Content auf Twitch: In seiner ganzen Zeit auf Twitch zeigte Elias dabei gerade Mal zwei Stunden FIFA 20, also eigentlich sein Paradespiel. Stattdessen verbrachte er den Großteil der Zeit in der Kategorie „Just Chatting“. Mittlerweile zockt er aber auch regelmäßig Fall Guys, was aktuell ein riesiges Spiel auf Twitch ist. Dort war er zuletzt unter anderem beim großen Turnier von Streamer Trymacs dabei.

Oft mit dabei im Stream ist sein Kumpel und Fußball-Profi Sidney Friede. Der Spieler vom slowakischen Erstligisten Dunajská Streda ist selbst auf Twitch unterwegs und in ihren Streams wird oftmals auch über das Leben als Fußball-Profi geredet.

Im Stream wird regelmäßig auf die Aktionen von Kumpel Sidney Friede reagiert.

Was macht den Streamer so erfolgreich? Es ist die Mischung seines Contents. Während Elias auf YouTube zahlreiche Videos zu FIFA hochlädt und dort regelmäßig den Fußball-Simulator im Live-Stream zockt, unterhält er seine Zuschauer auf Twitch mit anderen Themen.

Elias nutzt Wörter, die hohen Wiedererkennungswert liefern. Viele seiner Aktionen sind beispielsweise „wuselig“ und seine Witze über Kumpel Sidney Friede sind schon so populär, dass unter den Videos der slowakischen Mannschaft von Friede hauptsächlich deutsche Kommentare zu finden sind.

Unterhaltsam wird es dann auch noch zusätzlich für die Zuschauer, wenn Elias seine Verbindungen zum Profi-Fußball spielen lässt. So gibt es diverse Videos auf YouTube, die ihn mit Fußball-Profis zeigen und auch die Profis selbst machen den Spaß gerne mal mit, wenn er in seinen Streams auf YouTube über das virtuelle Gehalt seiner Spieler diskutiert.

Hier wird zusammen mit Valentino Lazaro von Borussia Mönchengladbach gezockt.

In seinen YouTube-Streams zeigt Elias nicht nur sein Können als Profi, sondern spielt auch gerne eine Trainerkarriere mit seinem Verein Hertha BSC. Dort tritt er dann als verständnisvoller Trainer an, der seine Kumpel in der Mannschaft spielen lässt und das klare Ziel der Meisterschaft verfolgt.

EliasN97 ist zwar ein großer Streamer, doch es gibt noch zahlreiche weitere Streamer, die ihn überragen. In einem Special zu Twitch haben wir euch die 3 größten deutschen Streamer vorgestellt und verraten euch, was sie so erfolgreich macht.