Fall Guys ist der neue Hit auf Twitch, weil wir es lieben, wenn andere versagen

Mit 515.088 gleichzeitigen Zuschauern ist das Spiel Fall Guys: Ultimate Knockout (PS4, PC) der neue Hit auf Twitch im August 2020. Vor allem Felix „xQc“ Lengyel profitiert von dem neuen Spiel, auch der deutsche Twitch-Streamer Marcel „MontanaBlack“ Eris hat es schon gezeigt. Was macht den Reiz von Fall Guys aus?

So beliebt ist Fall Guys gerade: Fall Guys war am letzten Wochenende schon kurz auf Twitch zu sehen. So richtig los ging es aber mit dem Release gestern Abend auf Steam und PS4, dort erschien es als kostenloser „PS Plus“-Titel. Die Zuschauerzahlen auf Twitch schossen nach oben.

Gleich zum Start von Fall Guys war es ganz weit vorne.

In der Spitze erreichte Fall Guys 515.088 Zuschauer. Das waren mehr Zuschauer, als sie irgendein Spiel in den letzten 30 Tagen auf Twitch gleichzeitig erreichen konnte.

Es scheint jetzt schon klar: Das wird der neue Twitch-Hit.

Im Moment wenden sich einige der bekanntesten Twitch-Streamer dem Spiel zu: Der erfolgreichste Streamer zu Fall Guys ist xQc. Dem schauen im Schnitt 42.878 Leute zu, wenn er Fall Guys spielt. Aber auch der deutsche Streamer MontanaBlack ist vorne mit dabei. Der zeigte 2 Stunden Fall Guys vor im Schnitt 43.937 Zuschauern.

Wir lieben es, dabei zuzusehen, wenn Leute versagen

Warum ist Fall Guys so beliebt auf Twitch? Eine Erklärung für die Beliebtheit von Fall Guys liefert der E-Sport-Journalist Rod Breslau (via twitter). Der sagt:

Egal, ob es Fall Guys, Jump King oder Getting Over It ist, dabei zuzusehen, wie Leute versagen und darüber völlig ausrasten, ist genauso unterhaltsam oder sogar unterhaltsamer als dabei zuzuschauen, wie Spieler gottgleich auftreten. Ros Breslau

Tatsächlich waren die grafisch und spielerisch eher simplen Indie-Titel Jump King (2019) und Getting Over It (2017) in der Vergangenheit erstaunlich erfolgreich auf Twitch. Die Spiele waren der Anlass für einzelne Twitch-Clips, die enorm hohe Zuschauerzahlen erreichten. Dabei fiel auf, dass es praktisch immer Clips waren, in denen die Spieler scheiterten.

Die Spieler mussten in den Games einen Turm erklimmen. Wenn sie einen Fehler machten, fielen sie nach unten. Da verloren sie Fortschritt und damit investierte Zeit und mussten Abschnitte wiederholen.

Dieses Frust-Erlebnis sorgte dafür, dass sich Spieler furchtbar aufregten wie xQc (via twitch), in eine fassungslose Starre verfielen oder einfach das Spiel sofort beendeten wie shroud (via twitch).

Das sind die Top-Clips zu Fall Guys:

Wenn man sich die Top-Clip zu Fall Guys auf Twitch anschaut, sehen wir da eine Mischung aus guten Plays, in denen sich Spieler clever anstellen und den Sieg davon tragen.

Aber es gibt auch Plays, in denen Leute Mist bauen, denen das dann klar wird und sichtbar peinlich ist. Oft liegen Sieg und Niederlage ganz dicht beieinander.

Wie bei Party-Spielen im richtigen Leben scheinen bei Fall Guys nicht nur die „tollen Momente“ in Erinnerung zu bleiben, sondern auch die Fehlschläge, wenn sie denn mit einer schönen Reaktion einhergehen.

Der Ärger über das eigene Versagen und die direkte Reaktion darauf, ist etwas sehr Menschlichen, das jeder nachvollziehen kann und sich insgeheim freut, dass andere Leute genauso mies mit Fehlschlägen umgehen können wie sie selbst.

Fall Guys ist im Moment das Spiel der Stunde.

Fall Guys ist erst gestern auf Steam gestartet. Zum Release rannten Spieler auf PC und PS4 den Entwicklern die Bude ein. Es kam zu Server-Ausfällen und heftiger Kritik. Doch den Entwicklern gelang es mit einem Tweet die Situation zu entspannen und zum Guten zu wenden:

