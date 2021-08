Wir spielen Fall Guys mit Crossplay gemeinsam auf PS4 und PC, obwohl das eigentlich nicht geht

Fall Guys: Ultimate Knockout auf PC und PS4 zusammen in einer Lobby spielen? Was eigentlich nicht gezielt funktioniert, könnt ihr mit einem Trick beeinflussen. Wir von MeinMMO spielen damit verlässlich auf PlayStation und Steam zusammen.

Das Ziel: Die MeinMMO-Redaktion will spontan zusammen zocken und entscheidet sich für den Titel Fall Guys. Mini-Games im Stil von Takeshis Castle sind genau richtig, um zusammen Spaß zu haben.

Das Problem: Wir spielen verteilt an PC (Steam) und PS4/PS5 Fall Guys. Crossplay funktioniert da zwar, aber nur eingeschränkt. So kann man sich aktuell keine plattformübergreifende Lobby erstellen, sondern nur einstellen, dass man Gegner von anderen Plattformen in seinen Spielen akzeptiert. Doch wir fanden heraus, wie man trotzdem zusammen spielen kann.

So spielt ihr Fall Guys jetzt zusammen im Crossplay auf PS4/PS5 und Steam

Wenn ihr, wie wir, Fall Guys gemeinsam mit Freunden auf anderen Plattformen spielen wollt, dann braucht ihr dafür:

Fall Guys als Spiel (alle Teilnehmer)

Headsets (Alle Teilnehmer)

Etwas Geduld

So funktioniert es: Findet euch in einem Voice-Programm wie Discord als Gruppenanruf zusammen. Startet alle eure „Fall Guys“-App auf der Konsole oder das Spiel über Steam. Wartet dann alle im Hauptmenü, bis jeder bereit zum Spielen ist. Einigt euch darauf, wer einen Countdown startet.

Der Countdown-Zähler zählt in gleichem Zeitabstand von drei herunter (ihr einigt euch vorher, ob ihr bei “null” oder “go” oder sonst einem Kommando nach der eins startet)

Beim Kommando drücken alle Teilnehmer gleichzeitig auf “Spielen” – Beachtet, dass ihr alle denselben Spielmodus ausgewählt haben solltet

Sobald ein Spieler sieht, wie viele Leute am Match teilnehmen, müssen die anderen Spieler bestätigen. Etwa “54 in der Lobby, 20 Sekunden Wartezeit”

Wenn die Anzahl der Spieler bei den anderen Teilnehmern eurer Gruppe übereinstimmt und die restliche Wartezeit auf 1-2 Sekunden ähnlich ist (die Wartezeit kann wegen der Verzögerung über das Internet variieren), dann bleibt ihr in der Warteschlange

Sollten die Teilnehmerzahlen nicht übereinstimmen oder die restliche Wartezeit weit von anderen Spielern im Call abweichen, dann verlasst ihr die Lobby und startet beim Punkt 1 mit dem Countdown erneut

Passt alles zusammen, dann findet ihr euch mit großer Wahrscheinlichkeit im selben Spiel wieder

Wir haben es getestet: Wir von MeinMMO haben das am 19. August für euch ausprobiert. Gemeinsam konnten wir dann in folgender Zusammenstellung spielen: Maik Schneider (PS4/PS5), Sven Galitzki (PS5), Patrick Freese (PC, Steam). Bei 7 von 10 Versuchen hat der Trick mit dem Countdown funktioniert und wir landeten im selben Spiel.

Anzahl der Spieler und verbleibende Zeit sollten bei euch allen etwa gleich sein – dann kommt ihr mit großer Chance ins selbe Spiel

Tipp: Es ist dafür wichtig, dass ihr nicht zur Primetime von Fall Guys spielt. Zwischen 16 und 17 Uhr ist pro Tag die Hochzeit von Fall Guys, da spielen die meisten Spieler gleichzeitig. Das lässt sich gut am Graphen von Steamcharts ablesen (via Steamcharts.com). Mehr Spieler bedeutet mehr Lobbys und die Wahrscheinlichkeit ist größer, in verschiedene Lobbys zu kommen.

Bei unserem Versuch spielten wir in der Zeit ab 21:00 Uhr und hatten es leicht, gemeinsam in eine Gruppe zu kommen.

Habt ihr weitere Tricks, wie ihr Fall Guys im Crossplay mit anderen Plattformen zusammen spielt oder nutzt ihr diesen Trick schon? Schreibt uns doch von euren Erfahrungen damit und ob euch unsere Anleitung auch helfen konnte.

Falls ihr noch einen Anreiz sucht, Fall Guys mal wieder auszuprobieren, dann ist vielleicht dieser Latex-Skin der richtige Hingucker für euch.