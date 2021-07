Philipp Amthor nimmt Controller in die Hand, bringt Schande über sich

Handofblood ist einer der größten deutschen Content-Creators. Die größten deutschen Streamer auf Twitch stellen wir euch hier vor. Man kann wohl davon ausgehen, dass es Amthor in einigen Jahren auch in diese Liste schafft:

Amthor tut hier offenbar extra so, als sei er ein Gamer und kenne die „Gamer-Sprache“, auch wenn ihm das überhaupt keiner abkauft. Er spielt hier – wie bei seiner Reaktion auf das „Rezo-Video“ offenbar mit seinem Image. Er möchte bewusst, dass er so peinlich bemüht wirkt, dass es schon wieder lustig ist.

Für viele ist klar erkennbar, dass er nur so tut, als würde er zocken: „Da sieht man einfach, dass er anscheinend zum ersten Mal einen Controller in der Hand hat. Das kann man sich echt nicht geben.“

Was steckt hinter dem Clip? Die Junge Union plant am 21. Juli ein „Gaming-Event“. Amthor soll ab 19 Uhr wohl Fall Guys spielen. Das Event soll live auf Twitch übertragen.

Seine bis dahin steile Karriere geriet 2019 ins Schlingern, als er in eine unangenehme Lobbyismus-Affäre verwickelt war. In der Folge zog Amthor seine Kandidatur für den Landesvorsitz der CDU in Mecklenburg-Vorpommern zurück, tritt bei der Bundeswahl 2021 aber als Spitzenkandidat des Landesverbandes an.

In den Jahren danach machte er sich einen Ruf als „Shooting Star“ der CDU. Wegen seines forschen Auftretens kam Amthor rasch in den Fokus der Öffentlichkeit und der Satire. Um Amthor bildeten sich Memes: Manche nannten ihn den „Harry Potter der CDU“ oder „Fipsi“.

