Mit etwas Glück könnt ihr eine brauchbare CPU bekommen, wenn ihr 3 € in einen japanischen Automaten steckt

Falls ihr jedoch in Japan im Urlaub oder auf Geschäftsreise seid und zufällig an einem solchen Gachapon vorbeikommt, könnt ihr für knapp 3 Euro euer Glück versuchen.

Lohnt sich das? Kommt darauf an, wie viel Glück ihr habt. In diesem Automaten sind aller Voraussicht nach keine hochwertigen Prozessoren. Dennoch könnt ihr, wie die japanische YouTuberin, mit etwas Glück ein Schnäppchen machen.

Das Besondere: Es gibt in Japan auch Automaten, die verschiedene CPUs beinhalten. Eine japanische YouTuberin erzählt beispielsweise in einem Video von Dezember 2022, dass sie für 500 Yen einen Intel Core i7-8700 aus dem Jahr 2017 aus einem solchen Gachapon zog. Das sind umgerechnet etwa 3 Euro.

Was hat es mit den Prozessoren auf sich? In Japan gibt es zahlreiche Automaten, aus denen ihr verschiedene Sachen ziehen könnt. In Deutschland gibt es ähnliche Automaten meisten mit Snacks, Getränken oder Spielzeug, doch in Japan beinhalten die sogenannten Gachapons beispielsweise Merchandise zu bekannten Franchises wie Pokémon oder Dragon Ball.

In Deutschland könnt ihr Snacks, Getränke und Spielzeug aus Automaten ziehen. In anderen Ländern gibt es stattdessen CPUs.

