Die PS5 wird dieses Jahr vier Jahre alt und mittlerweile sind einige Spiele erschienen. Doch welche Games sind wirklich Next Gen ? Das fragte sich auch ein Reddit-User, der unter seinem Post einige Empfehlungen der Community bekam.

Die PS5 erschien am 19. November 2020 und seitdem sind viele Spiele erschienen. Aber bis heute erscheinen viele Games auch zusätzlich auf der PS4, weswegen oftmals die Frage aufkommt: Welches Spiel ist denn nun richtig Next Gen ?

Das fragte sich auf der User Man_mannly der auf Reddit den Beitrag What games truly PUSH the PS5? veröffentlichte, unter dem viele Spieler ihre Empfehlungen abgaben.

Auf welche Aspekte beziehen sich die User? Hierbei muss man beachten, dass es reine Empfehlungen basierend auf den Erfahrungen der Spieler sind. Es sind keine tiefen, technischen Analysen, die zeigen, welches Spiel welche Leistung benötigt oder welches Spiel technisch das beeindruckendste ist.

Die Spieler mögen vor allem die PS5-exklusiven Spiele

Welche Spiele werden häufig genannt? Ein Spiel, das oft genannt wird, ist das Remake von Demon’s Souls von Bluepoint, die schon vorher Shadow of the Colossus neu aufgelegt hatten. Frequencykenneth schreibt dazu, Demon’s Souls sei ein wirklich wunderschönes Spiel. Als er die Neuauflage zum ersten Mal gestartet hat, habe er erst einmal eine Weile die Umgebung bewundert. Beachtlich ist Demon’s Souls vor allem deshalb, weil es ein Launch-Titel der Konsole ist.

Eins der neusten Features des PS5-Controllers sind die adaptiven Trigger, die es ermöglichen, je nach Waffe oder Aktion des Spiels einen anderen Widerstand zu definieren. Laut kylozen101020 nutzt vor allem Returnal dieses Feature, wie kein anderes Spiel. Auch Helldivers 2 wird für die sinnvolle Nutzung der adaptiven Trigger gelobt.

Ein anderer gern genannter Kandidat ist auch Ratchet and Clank: Rift Apart. Das Spiel bietet viele Next-Gen-Features wie Ray-Tracing oder die nicht wahrnehmbaren Ladezeiten bei den titelgebenden Portalen. Für den Nutzer OpieMushroom war Rift Apart eine grandiose Erfahrung:

Ich denke, Ratchet and Clank A Rift Apart hat die Fähigkeiten der Ps5 eindrucksvoll unter Beweis gestellt. […] Es sieht toll aus und klingt großartig, und spielt sich mechanisch hervorragend. Das Ray-Tracing ist wirklich gut umgesetzt. Die Haptik ist solide. Die Actionszenen und die visuelle Vielfalt sind auf Blockbuster-Niveau. Der User OpieMushroom über Ratchet and Clank: Rift Apart auf Reddit

Neben Rift Apart erwähnen viele Spieler auch Marvels Spiderman 2, ebenfalls ein Spiel von Insomniac Games. Viele der PS-exklusiven Spiele kommen mit der Zeit auch auf den PC, weil sich das für Sony in der Vergangenheit als rentabel erwies: Sony veröffentlicht bald mehr „First-Party”-Titel auf Steam, die früher nur für PS5 erschienen – 2022 brachten sie viel Geld

Die Nutzer nennen darüber hinaus vor allem Sony-exklusive Spiele, wie Gran Turismo 7 und Horizon Forbidden West, aber auch Final Fantasy 16. Erwähnenswerte Third-Party-Titel sind Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty oder auch das Remake von Dead Space.

Die Community hat also eine Menge Empfehlungen zusammengetragen. Bei welchen Konsolen-Spielen hattet ihr zum ersten Mal das Gefühl, in der Next Gen angekommen zu sein? Schreibt es uns in die Kommentare.

MeinMMO-Autor Benedikt Schlotmann kann aus technischer Sicht auch das neue PS5-Spiel Stellar Blade empfehlen: Stellar Blade für die PS5 macht eine Sache perfekt, an der fast alle anderen AAA-Titel gescheitert sind