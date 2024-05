Stellar Blade für die PS5 macht eine Sache perfekt, wo fast alle anderen AAA-Titel dran gescheitert sind

Die MeinMMO-Redaktion hat gespielt: In der MeinMMO-Redaktion haben wir das Spiel mittlerweile ebenfalls ausführlich gespielt. Unser Tech-Redakteur Benedikt hat mittlerweile fast 20 Stunden im Action-Spiel von Shift Up verbracht und meint: Technisch bekommt hier sicher eines der gelungensten und besten Spiele der letzten Jahre vorgesetzt. Und das kann man von vielen anderen Releases der letzten Monate nicht behaupten. Spielerisch bekommt ihr ebenfalls jede Menge Abwechslung geboten.

In ihrem Video auf YouTube erklären sie, dass sie kaum ein Spiel bisher gesehen haben, welches auf die Unreal Engine 4 setzt und dabei so flüssig und einwandfrei funktioniere. Das Spiel sehe nicht nur toll aus, sondern biete eine super Performance und sei absolut fehlerfrei.

