Darum solltet ihr eure PS5 niemals dauerhaft und über Nacht angeschaltet lassen

Was gibt es für ein Risiko? Es mag unwahrscheinlich klingen, aber bei einem Stromausfall oder wenn ihr versehentlich den Strom abschaltet, dann besteht ein Risiko für Datenverlust und für Schäden an eurer Konsole. Wenn ihr Pech habt, werden eure Spieldateien beschädigt, sodass ihr dann das gesamte Spiel erneut herunterladen müsst. Je nach Spielgröße kann dies dann einige Zeit dauern.

Schnellere Verschmutzung: Wenn ihr eure PS5 abschaltet, dann schaltet sich auch der Lüfter ab. Bleibt eure PS5 angeschaltet, dann zieht der Lüfter Staub und Schmutz in die Konsole. Je stärker eure PS5 verschmutzt, desto schlechter arbeitet die Kühlung. In seltenen Fällen können bei starker Verschmutzung interne Komponenten beschädigt werden. Reinigungstipps und Tipps gegen Verschmutzung für eure PS5 findet ihr bei uns auf MeinMMO.

Zockt ihr jedoch im Sommer in einer heißen und schlecht belüfteten Dachgeschosswohnung oder habt eure PS5 in einem engen TV-Schrank stehen, dann ist das Risiko größer, dass eure PS5 überhitzt.

