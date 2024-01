PSVR2 ist offiziell nur für die PS5 verfügbar. Doch kann man die Hardware von Sony auch an einem Gaming-PC verwenden?

Was ist PSVR2? PlayStation VR 2, kurz PSVR2, ist der Nachfolger des „Virtual Reality“-Headsets PSVR, welches für die PS4 erschien. Der Nachfolger ist ein gewaltiges Upgrade gegenüber dem Original, welches die Leistung der PS5 ausnutzen kann.

PSVR2 am PC anschließen, aber ohne echte Funktion

Kann man PSVR2 an den PC anschließen? Ja, das ist problemlos möglich. Über einen USB-C-Anschluss könnt ihr das VR-Headset physisch mit eurem Gaming-PC verbinden.

Funktioniert PSVR2 am PC? Nein, das Problem besteht darin, dass das Headset an eurem Gaming-PC nach dem Verbinden nicht richtig erkannt werden wird. Windows erkennt, dass etwas an den USB-C-Anschluss angeschlossen ist, kann aber kein Bild ausgeben.

Wie etwa die Kollegen von TheVerge berichten, wird das Headset mit einer AMD-Grafikkarte als zweiter Bildschirm erkannt, aber SteamVR kann das PSVR2-Headset nicht verwenden.

Was ist mit den Controllern? Die PSVR 2 Sense-Controller erscheinen, sobald sie über USB angeschlossen sind, als HID-kompatible Game-Controller, ihr könnt sie aber nicht verwenden.

Kommt in Zukunft PC-Support für PSVR2?

Wird es offizielle Unterstützung geben? Es ist unwahrscheinlich, dass Sony ein offizielles Update oder einen Treiber für PSVR2-Unterstützung am PC anbieten wird. Denn Sony will ja auch weiterhin Software auf der PS5 verkaufen. Auf der anderen Seite gibt es bei Sony schon länger ein Umdenken, denn PS5-Spiele auf dem PC bringen jede Menge Geld.

Was ist mit Drittanbietern? Mittlerweile gibt es einige Hacks und Versuche aus der Community, PSVR2 am PC ans Laufen zu bekommen. Doch hier ist man noch weit davon entfernt, dass das Headset und die Controller am PC einwandfrei funktionieren. Das berichtet etwa Videogameschronicle, die sich auf einen freischaffenden Windows-Entwickler stützen.

Von Seite der Community heißt es außerdem, „aufgrund von Sonys Designentscheidungen“ wird man ein zusätzliches Gerät benötigen, um PSVR2 auf dem PC zum Laufen bringen zu können.

Lohnt sich PSVR2 für mich? Ihr überlegt euch, das neue VR-System für eure PS5 zu kaufen? Dann schaut einmal in folgende Übersicht, wo wir euch erklären, welche Vor- und Nachteile das neue System bietet und für wen es sich schlussendlich lohnen könnte:

PSVR 2 für die PS5 im Test-Überblick – Für wen lohnt sich das Gerät?