Diese PS5 gibt es nur ein einziges Mal und kein Spieler hat die Chance, die tolle Konsole aus der Nähe zu betrachten

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mittlerweile könnt ihr die PS5 in so ziemlich jedem Geschäft kaufen. Doch eine einzigartige PS5, die jetzt gezeigt worden ist, kann man nirgendwo kaufen. Denn sie ist ein besonderes Geschenk von Sony an den scheidenden Chef.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to