PS5: Welche M.2-SSD ist die Beste?

Welche ist die beste SSD für die PS5 und welche erfüllen die Systemanforderungen von Sony? MeinMMO stellt euch die besten SSDs vor, die ihr aktuell kaufen könnt.

Wie viel Speicher hat die PS5? Offiziell bietet euch die PS5 825 GB Speicher. Für Spiele und Apps bleiben am Ende rund 667 GB übrig, welche ihr für eure Zwecke verwenden könnt.

Warum sollte man eine SSD einbauen? Viele große Spiele wie Call of Duty: Warzone oder auch neue Next-Gen-Spiele benötigen viel Platz auf eurer Festplatte. Aus diesem Grund gibt es für euch die Möglichkeit, eine zusätzliche SSD in eurer PS5 zu verbauen.

Wir von MeinMMO erklären euch, was ihr beim Einbau einer SSD in die PS5 beachten müsst und stellen euch außerdem empfehlenswerte Modelle vor. Ihr interessiert euch nicht für die Hinweise, sondern wollt gleich wissen, welche Modelle sich am besten eignen? Dann könnt ihr mit dem Link direkt zu den besten SSDs für die PS5 springen.

PS5 SSD-M.2 einbauen – Das müsst ihr beachten

In welche PS5 kann man eine SSD einbauen? Ihr könnt sowohl in die PS5 als auch in die PS5 Digital Edition eine SSD einbauen. Beide Geräte bieten euch einen Slot für einen zusätzlichen Speicher.

Wer kann eine SSD einbauen? Seit dem Update auf die PS5-Firmware 4, erkennbar an der Version 21.02-04, könnt ihr eine m2-SSD in eure PS5 einbauen. Das Update steht euch seit dem 15. September 2021 zur Verfügung und ist rund 900 Megabyte groß.

Welche Voraussetzung gibt es? Die Verwendung einer M.2 SSD mit der PS5 erfordert eine effektive Wärmeableitung mit einer Kühlstruktur. Entweder kauft ihr eine M2-SSD, die bereits ein Kühlmodul (sogenannte Heatsink) verbaut hat oder ihr kauft ein entsprechendes Kühlmodul. Hier gibt es aber Einschränkungen in der Höhe.

Schnittstelle Durch PCI-Express Gen4x4 unterstützte M.2 NVMe SSD (Schlüssel M) Speicher 250 GB–4 TB Unterst. Formate 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 Größe mit Kühlung Breite: bis 25 mm



Länge: 30/40/60/80/110 mm



Dicke: bis 11,25 mm (bis zu 8,0 mm über der Platte, bis zu 2,45 mm unter der Platte) Sequenzielle Lesegeschwindigkeit 5500 MB/s oder schneller wird empfohlen Anschlusstyp Anschluss 3 (Schlüssel M)

PS5 SSD Erweiterung: So funktioniert es

Das benötigt ihr:

Einen hellen Raum mit einem Tisch.

Einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 1.

Eine kleine Taschenlampe (optional).

Die richtige M.2-SSD für eure PS5-Konsole.

So geht ihr am besten vor: Am besten schaut ihr euch das offizielle Video von PlayStation an. Hier seht ihr nicht nur alle Schritte, sondern seht auch genau, worauf ihr beim Einbau achten müsst. Das Video ist mit rund 3 Minuten auch nicht sehr lang:

Die besten M.2-SSDs für die PS5 im Überblick

Hier stellen wir euch die aktuell besten und kompatiblen M.2-SSDs für eure PS5 vor. Sony selbst empfiehlt, eine SSD mit Kühlmodul zu verbauen. Solltet ihr noch ein Kühlmodul zu Hause haben, könnt ihr das natürlich auch verbauen. In unserem Artikel findet ihr auch die SSD, die der Chef-Architekt der PS5 am besten findet.

Seagate FireCuda 530

WD Black SN 850

Samsung 980 PRO

Sabrent 1 TB Rocket

Aorus 1TB 7000 GB-AG70S1TB

PS5: Kühlkörper separat kaufen

Kann ich einen Kühlkörper nachrüsten? Ja, das geht in den meisten Fällen problemlos. Habt ihr etwa bereits eine SSD für eure PS5 ohne Kühlkörper erworben, dann könnt ihr einen Kühlkörper (auf Englisch Heatsink) nachkaufen. Eine Heatsink kostet euch rund 20 Euro:

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr MeinMMO: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.