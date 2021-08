Chef-Architekt der PS5 verrät, welche SSD er am besten findet

Es gibt einige Vorgaben von Sony, welche die SSDs erfüllen müssen, um mit der PS5 kompatibel zu sein. Eine davon ist etwa die Schreibleistung, die mindestens 5.500 MB/s betragen muss – was die WD_Black hier zum Glück erfüllt. Dennoch warnt Sony, dass selbst passende Modelle unter Umständen nicht funktionieren könnten. Ihr findet die offiziellen Angaben direkt bei Sony (via PlayStation.com ).

Auch wir von MeinMMO empfehlen die SSD von Westen Digital in unseren 7 besten SSDs für PS4 und PS5 . In unserer Liste findet ihr jedoch auch einige Alternativen. Der Vorteil an SSD-Speichern ist, dass ihr mit ihnen auch PS5-Spiele direkt von der Platte aus spielen könnt. Bei USB-Speichern ist das nicht der Fall.

Was ist das für eine SSD? Die WD_Black SN850 ist eine SSD von Western Digital, die in drei verschiedenen Größen kommt: 500 GB, 1 TB und 2 TB. Die technischen Daten sind wie folgt:

In einem Tweet sprach er über die kommenden Speichererweiterungen für die PlayStation 5 , auf welche viele Spieler schon seit Monaten warten, und erwähnte dabei, welche SSD er persönlich nutzen wird (via Twitter.com ).

Wer spricht da? Mark Cerny ist der Chef-Architekt, welcher die Hardware der PlayStation 5 entworfen hat. Zuvor arbeitete er bereits an der PS4 und der PS Vita. Er ist also schon seit einer Weile bei Sony tätig.

