Bald könnt ihr endlich die SSD eurer PS5 austauschen – Sony erklärt, wie

Mit der möglichen Speichererweiterung geht damit ein großer Wunsch der Gamer in Erfüllung. So hatte etwa MeinMMO-Autor Sven Galitzki sich die Möglichkeit dringend gewünscht:

Die ersten beiden Nummern (22) steht für die Breite und die restlichen Ziffern für die Länge der SSD in Milimetern. Ihr könnt also maximal eine SSD mit 110 mm Länge einbauen.

Das ist jetzt passiert: Nun soll die Erweiterung des SSD-Speichers der PS5 mit einem Update bereits für Beta-Tester freigeschaltet werden. Das hatte Sony in einem offiziellen Post vorgestellt (via playstation.com ). MeinMMO erklärt euch, was ihr beachten müsst und wann ihr euren Speicherplatz erweitern könnt.

Bereits Anfang des Jahres hatte ein Insider vermutet, dass ihr euren PS5-Speicher ab Sommer erweitern könnt . Und jetzt sieht es tatsächlich so aus, als ob das Update in greifbarer Nähe ist.

