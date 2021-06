Sony, bring doch bitte endlich die verdammte Speichererweiterung für die PS5!

Nachdem MeinMMO-Autor Sven Galitzki erst kürzlich wieder auf seiner PS5 entnervt Spiele löschen musste, nur um ein Update zu installieren, gehört eine Erweiterung des schnellen SSD-Speichers zu seinen aktuell größten Wünschen rund um die PlayStation 5.

So blicke ich aktuell auf die PS5: Bereits mehr als ein halbes Jahr ist die PlayStation 5 nun auf dem Markt, aber immer noch verdammt schwer zu bekommen. Noch immer haben es bei weitem nicht alle Interessenten geschafft, sich Sonys neueste Konsole zu kaufen. Und noch immer kommt Sony nicht damit hinterher, den Bedarf zu decken.

Doch wer es schafft, eine PS5 zu ergattern, kann sich freuen. Denn die Konsole bietet im Großen und Ganzen ein Klasse-Erlebnis für Gamer – ob nun bei Next-Gen-Titeln, älteren Games mit besserer Qualität und Leistung, oder mit generell deutlich schnelleren Ladezeiten bei PS4-Spielen über das Abwärtskompatibilitäts-Feature.

Bis auf stellenweise laute Lüfter oder Spulenfiepen gibt es keine größeren Probleme mit Sonys neuester Konsole. Ich selbst bin davon beispielsweise nicht mal betroffen. Meine PS5 ist ganz selten zu hören – und das auch wirklich nur minimal. Doch eine Sache nervt mich enorm – und das immer stärker.

Bitte keine 2 Spiele mehr löschen, nur um ein Update zu installieren

Sony, das nervt: Ich habe schon nicht besonders viele Games auf der SSD meiner PS5:

ESO

Destiny 2

The Division 2

Call of Duty (nur MP von Modern Warfare und Warzone)

und Ghost Recon Breakpoint

Doch selbst diese an sich begrenzte Auswahl wird für mich regelmäßig zum Problem. Das alles (vielleicht Ghost Recon etwas außen vor) sind Live-Games, die regelmäßig mit frischen Updates versorgt werden. Teils echt großen Updates. Und sobald ich eines dieser Updates laden und installieren muss, heißt es für mich fast immer: Spiele von der SSD löschen.

Mal eben ein Update neues Update für Warzone installieren? Nicht immer ohne weiteres bei mir möglich

Als Beispiel: Beim letzten ESO-Update war es nur ein Spiel. Für das neue Season-4-Update von Warzone mussten dann schon 2 Spiele temporär von der Platte runter. Ist der Patch dann geladen und installiert, können die gelöschten Spiele (meistens) wieder drauf.

Das Problem: Der nutzbare freie Speicher der PS5 ist echt knapp bemessen, wenn man bedenkt, wie groß einige Spiele wie beispielsweise Call of Duty heutzutage sind. Die PS5 hat zwar eine ultraschnelle, interne SSD, doch darauf stehen Nutzern effektiv lediglich 667 GB freier Speicher für Spiele, Apps oder Medien zur Verfügung. Und die sind teils schneller voll, als man schauen kann.

Für meinen Geschmack ist es das größte Manko der sonst überwiegend echt guten, neuen Konsole.

Zudem machen noch andere mysteriöse Daten den schon knappen Speicherplatz noch knapper – teils mit über 100 GB. Dadurch bleibt unter Umständen nochmals weniger Platz für Spiele der PS5.

Wie steht es um eine Speicherplatzerweiterung? Kurzum: Generell ist eine Erweiterung vom schnellen, internen Speicher der PlayStation 5 zwar über einen speziellen Slot für eine PCIe 4.0 M.2 NVMe SSD vorgesehen, doch aktuell ist das noch nicht möglich – erst durch ein späteres Update. Sony sagt zudem schon seit einer Weile, dass man eine Liste mit zertifizierten SSD-Modellen veröffentlichen will, die sich als Speichererweiterung für die PS5 eignen. Bis dahin rät Sony selbst vom Kauf von SSDs für die PS5 ab.

Könnte eine Alternative für die PS5-Speicherweiterung werden – die 980 Pro von Samsung

Seitens Sony ist es immer noch komplett still um dieses Thema – auch wenn es laut Insidern eigentlich im Sommer so weit sein sollte. Doch die Erweiterung ist aktuell leider immer noch nicht in Sicht, und das wohlgemerkt mehr als ein halbes Jahr nach Start der Konsole. Bei der Xbox Series X ist die Speichererweiterung übrigens längst möglich.

Und ja, ich weiß: Man kann auch externe Festplatten oder SSDs an die PS5 anschließen und auch mittlerweile PS5-Spiele darauf auslagern. Und PS4-Games kann man auch von diesen externen Datenträgern zocken. Doch nur auf der internen PS5-SSD lassen sich PS5-Titel abspielen, da sie auf deren hohe Geschwindigkeit ausgelegt sind und die deutlich kürzeren Ladezeiten bei anderen Games merkt man ehrlich gesagt auch nur dort. Ich möchte das alles auf der schnellen SSD meiner PS5 – schließlich sind die ultraschnellen Ladezeiten doch einer der Gründe, warum ich mich überhaupt für eine PS5 entschieden habe.

Mein aktuell größter Wunsch bei der PS5: Das mit dem Spiele-Löschen passiert mir leider ziemlich oft und deshalb gehört zu meinen größten Wünschen für die PlayStation 5, dass endlich eine offizielle Speichererweiterung in Form einer gleich schnellen, kompatiblen SSD auf den Markt kommt. Und damit stehe ich nicht allein. Gerade bei Fans von Service-Games hört man öfters, dass sie sich über diesen Umstand beklagen – wie beispielsweise in einem beliebten Reddit-Thread zum letzten Update von Call of Duty Warzone.

Denn ständig Spiele löschen, nur damit ich ein neues Update laden kann – das nervt gehörig! Und ab und an würde ich gerne auch noch einige weitere Titel genießen, was ich aktuell durch den ziemlich begrenzten Speicher aber nur bedingt kann.

Wie denkt ihr über dieses Thema? Wünscht auch ihr euch sehnlichst eine Erweiterungsmöglichkeit für den schnellen Speicher der PS5? Oder kommt ihr bestens mit dem zur Verfügung stehenden Speicher zurecht? Was ist euer größter Wunsch bei der PlayStation 5 – mal abgesehen von besserer Verfügbarkeit? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.

Übrigens, falls ihr noch auf der Jagd nach einer PS5 oder einer Xbox Series X seid – stattet doch unserem Live-Ticker einen Besuch ab: PS5 kaufen im Juni 2021 – Passt ab sofort auf diese Händler auf