PS5: Welche SSDs werden unterstützt? Das wissen wir bisher

Es könnte also durchaus sein, dass Sony offiziell noch mal eine ganze Reihe an Erweiterungskarten (und auch die mit zwei Pins) ausschließt.

Der wichtigste Unterschied ist eine einzige Einkerbung: Die SSD mit SATA-Unterstützung hat zwei Einkerbungen, während die SSD, welche für uns relevant ist, nur eine Einkerbung hat (via Hardware-Helden.de ). Auf dem Bild im Video ist außerdem zu erkennen, dass hier nur eine Einkerbung vorhanden ist. Die Erweiterungskarten müssen nicht zwangsläufig in die PS5 passen. Hier fehlt uns noch ein Hinweis von Sony selbst.

Laut Post zeigen vor allem die Punkte der Schrauben, welche SSDs in die Konsole passen und bisher kommen folgende Größen in Frage:

Wer seine Festplatte der PlayStation 5 erweitern will, muss also zu einer Erweiterungskarte greifen. Im Folgenden erklären wir euch, was wir bereits wissen.

Gibt es ein offizielles Statement von Sony? Nein, bisher nicht. Sony hat bisher noch nicht gesagt, welche SSDs offiziell unterstützt werden. Der Speicher der PS5 ist 825 GB groß und fest verlötet. Wenn man alle Spiele der PS Plus Collection zum Release installiert, kommt die PS5-SSD schnell an ihre Kapazitätsgrenze .

Auf was setzt die PS5? Bei der PS5 setzt Sony auf einen Erweiterungsslot für m2-SSDs. Noch fehlen uns aber wichtige Informationen. So ist nicht bekannt, welche SSDs genau unterstützt werden. Wie die Konkurrenz das löst, ist mittlerweile bekannt: Bei der Xbox Series X müsst ihr eine Speichererweiterung kaufen , die rund 240 Euro kostet.

