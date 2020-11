Kauft jetzt noch keine SSD für eure PS5

In wenigen Tagen erscheint die PS5 in den ersten Ländern und am 19. November auch bei uns in Deutschland. Doch die erste Zeit müsst ihr gut mit eurem Speicher haushalten, besonders wenn es um Spiele speziell für die PS5 geht. Es lohnt sich einfach nicht, sich eine SSD für die PS5 zu kaufen.

Warum sollte man erstmal warten? Wie Sony in einem umfangreichen FAQ zur PS5 verraten hat, ist die Nutzung einer externen Festplatte für die PS5 eingeschränkt:

PS5-Spiele werdet ihr zu Release nicht auf einem externen USB-Laufwerk speichern können. Das soll nachträglich jedoch hinzugefügt werden.

Auch in Zukunft können PS5-Spiele nicht von einem beliebigen externen Laufwerk aus gespielt werden.

Was zukünftig funktionieren soll, ist der Anschluss eines M.2-SSD-Laufwerks, um darüber dann PS5-Titel speichern und spielen zu können. Doch die Funktion kommt erst nachträglich und wird spezielle Anforderungen voraussetzen.

Für euch bedeutet das erstmal, dass ihr sämtliche PS5-Spiele auf eurer internen Festplatte speichern müsst. Doch die interne Festplatte bietet nur knapp 667 GB Speicher (via GamePro).

Wer jedoch die gesamte PS Plus Collection, die es zum Launch der PS5 für Abonnenten gibt, nutzen möchte, braucht allein schon über 800 GB.

Sony rät erstmal vom Kauf einer M.2-SSD ab

Was sagt Sony zur Situation? In dem FAQ betont Sony, dass ihr euch erstmal keine M.2-SSD kaufen solltet:

Nein. Im Moment empfehlen wir, mit dem Kauf von M.2-SSD-Laufwerken, die für die Verwendung mit der PS5-Konsole vorgesehen sind, noch zu warten. Wir werden in Zukunft weitere Details zu empfohlenen Laufwerken veröffentlichen. Die M.2-SSD-Speicherfunktionalität wird nach der Veröffentlichung mit einem bevorstehenden Systemsoftware-Update für die PS5 hinzugefügt.

Was ist das besondere an dem Festplatten-Typ? M.2-SSDs sind besonders schnelle Laufwerke, die in der Regel über PCI-Express angeschlossen werden.

Sie verzichten damit auf die bekannten SATA-Anschlüsse, wie sie für andere interne Festplatten genutzt werden. Der aktuelle SATA-3-Standard lässt eine Übertragungsrate von 6 Gbit/s zu. Mit PCI-Express sind jedoch höhere Raten möglich.

Bisher ist bekannt, dass die PS5 PCI Express 4.0 unterstützt. Alle weiteren Informationen rund um die SSDs für PS5 findet ihr hier:

PS5: Welche SSDs werden unterstützt? Das wissen wir bisher

Gilt die Empfehlung auch für andere SSDs? Grundsätzlich könnt ihr auch externe SSDs anschließen, die auf einen USB-Anschluss setzen. Auf diesen jedoch könnt ihr zum Start keine PS5-Spiele speichern. Diese Funktion soll erst nachträglich kommen.

Zum Spielen von PS5-Titeln werdet ihr nach aktuellem Stand zwingend eine M.2-SSD brauchen.

Wie lange sollte man mit dem SSD-Kauf warten? Laut Sony sollt ihr warten, bis die Speicherfunktionalität mit einem nachträglichen Patch hinzugefügt wurde und bis die genauen Voraussetzungen der Festplatte feststehen.

Wann Sony diese Informationen teilt, ist bisher nicht bekannt.

Was ist mit Spielen für die PS4? Für Spiele vom Vorgänger PS4 gelten die oben genannten Einschränkungen nicht.

Dort könnt ihr wie zuvor eine beliebige SSD mit USB-Anschluss einsetzten, diese an die PS5 anschließen und die Spiele sogar direkt von der externen Festplatte aus starten.

Die Speicherkarte von Seagate für die Xbox Series X|S.

Während Sony derzeit keine genauen Angaben machen kann, hat die Konkurrenz von Microsoft schon eine offiziell unterstützte Speichererweiterung vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine SSD-Festplatte mit 1 TB Speicher, die mit ihrem Preis für Aufsehen gesorgt, mich jedoch überzeugt hat:

Ihr braucht für eure Xbox Series X eine SSD für 240 €, wenn ihr MMOs so liebt wie ich