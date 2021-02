Wie wird die zusätzliche SSD eingebaut? Bereits im Vorfeld hatte Sony bei einem Tear-Down der PS5 gezeigt, dass der Einbau einer zweiten SSD nicht sehr schwierig ausfällt. Dazu müsst ihr nur die Außenverkleidung der Konsole abnehmen und kommt so direkt an den Erweiterungs-Slot der Konsole.

Wann wird das offiziell? Bisher müssen wir uns noch gedulden, bis Sony sowohl den Release des Updates als auch mögliche SSDs für die PS5 bekannt gibt. Wenn die Freischaltung im Sommer erfolgt, dann dürfte ein offizielles Statement nicht mehr in weiter Ferne liegen. In diesem Artikel halten wir euch über alle Fragen rund über die SSD auf dem Laufenden:

Neben dem Firmware-Update müssen wir also außerdem darauf warten, dass Sony eine Liste von SSDs zur Verfügung stellt, welche wir problemlos in die Next-Gen-Konsole einbauen können.

Darum geht’s: Ab diesem Sommer soll es möglich sein, eine SSD in die PS5 zu verbauen und damit den Speicher der Konsole zu erweitern. Zumindest will Bloomberg.com das von Insidern bei Sony erfahren haben. Mit einem künftigen Firmware-Update soll der SSD-Slot der PS5 dann freigeschaltet werden.

