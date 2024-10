Entwickler sagt: PS5 Pro und ein Gaming-PC sind nicht vergleichbar, denn ein PC kostet viel mehr, die Spiele sehen trotzdem nicht besser aus

Ein Entwickler erklärt in einem Interview, dass sich Gaming-PC und PS5 Pro nicht miteinander vergleichen lassen. Das liegt nicht nur am Preis, sondern auch an der möglichen Leistung, die beide Geräte dem Kunden versprechen.

In einem veröffentlichten Interview bei WCCFTech mit dem Entwickler Tower Five hat Game Director Renaud Charpentier seine Eindrücke über Sonys kommende Konsole, die PS5 Pro, geteilt. Das Entwicklerstudio ist unter anderem für das Strategiespiel Empire of the Ants bekannt.

In dem Gespräch erklärte er, dass sich die PS5 Pro und ein Gaming-PC nicht wirklich miteinander vergleichen lassen. Das hindert aber viele Spieler daran nicht, die Preise von Gaming-PC und PS5 direkt miteinander zu vergleichen.

Ein PC kostet 3- bis 5-mal so viel, Spiele sehen aber nicht viel besser aus als auf der PS5 Pro

Als er in dem Interview gefragt wurde, wie die PS5 Pro auf maximaler Auflösung im Vergleich zu einem Gaming-PC abschneidet, erwidert er (via wccftech.com):

Wie gesagt und von Sony dargestellt, wird erwartet, dass die meisten Spiele ihre Bildrate auf der Pro-Version verdoppeln oder die Qualität der Szenen verbessern, wenn sie auf der PS5 bereits mit 60 laufen. Dennoch sind PCs mit maximaler Leistung sozusagen „grenzenlos“, also werden sie natürlich leistungsfähiger sein, aber man kann sie nicht miteinander vergleichen. Ein voll ausgestatteter PC kostet leicht das 3- bis 5-fache und verbraucht 3 bis 5fache an elektrischer Energie. Was aber interessant ist und viel über die abflachende Silizium-Entwicklungskurve aussagt, ist, dass Ihr Spiel auf Ihrem Monster-PC nicht drei- bis fünfmal besser aussieht oder sich besser spielt als auf einer PS5 Pro-Konsole. Die Rendite von High-End-Silizium nimmt stark ab, und das könnte sich auf die Lebensdauer von Konsolenhardware auswirken.

Gaming-PC sind wenig überraschend leistungsfähiger als eine PS5, denn die Leistung ist im Gegensatz zu einer Konsole nach oben nicht begrenzt. Aber ein Monster-PC macht das Spiel nicht unbedingt hübscher, als es am Ende die PS5 Pro schafft.

Er zieht auch einen weiteren Vergleich mit der PS4 Pro. Er selbst erklärt, dass die Framerate (FPS) von der PS5 auf die PS5 Pro verdoppelt werde und das sei ähnlich wie bei der PS4 Pro. Doch noch sei es zu früh, die Leistung der PS5 Pro mit Spielen auf der PS5 zu vergleichen.

Laut Charpentier können PS5-Spiele zumindest aufgrund der Art und Weise, wie Spiele heutzutage im Vergleich zur vorherigen Generation entwickelt werden, die PS5 Pro-Hardware besser nutzen als PS4 Pro und PS4.

PS5 und PS5 Pro sehen sich auf den ersten Blick sehr ähnlich, denn Sony hat das Design so gut wie gar nicht verändert. Doch wo liegen die Gemeinsamkeiten und vor allem die Unterschiede zwischen PS5 und PS5 Pro? MeinMMO stellt euch alle Details vor und erklärt, was ihr beachten solltet: PS5 Pro vs PS5 im Vergleich: Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es?