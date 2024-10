„Habe meinen Abschluss, aber kann nicht programmieren“ – Informatiker beklagt Problem vieler Absolventen aus der Gen Z

Ein abgeschlossenes Studium ist längst keine Garantie, auch nur für eine bestimmte Branche gut ausgebildet zu sein, wie manch ein Informatiker merkt.

Wer hat hier welches Problem? Auf Reddit finden sich mehrere Threads mit Dutzenden ähnlich klingenden Kommentaren und sie alle haben ein Thema: College oder Hochschulabsolventen, die im Studium schwerpunktmäßig programmieren lernen sollten, haben genau damit ein Problem – trotz erfolgreichen Abschlusses. So schreibt zum Beispiel neveracontharry in einem der Reddit-Threads im Unterforum „learnprogramming“: „Ich bin 22 Jahre, habe die Uni mit 21 abgeschlossen und habe absolut keine Idee, was ich tue.“

Weitere Absolventen berichten Ähnliches in weiteren Threads, die sich ebenfalls auf Reddit finden. Doch es gibt auch Tipps für alle Frustrierten, die größtenteils laut ihren Angaben zur sogenannten Gen Z als unter 30-Jährige gehören.

Es mangelt an Praxis

Was bereitet den Jung-Programmierern Probleme? Übereinstimmend berichten viele, dass sie zwar die Theorie gut kennen würden, aber sich nicht in der Lage sehen, selbst komplexe Programme zu schreiben. Sie könnten Codezeilen zwar lesen und auch ihren Sinn verstehen, aber es fehle selbst daran, Software von ersten Zeichen, bis zur finalen Version zu entwerfen, zu coden sowie zu debuggen.

Einige wie No-Instruction-2395 drücken ihre Sorge in einem weiteren Thread auf Reddit aus, so nicht arbeiten zu können:

Ich habe das Gefühl, dass ich überhaupt nichts gelernt habe und schon gar nicht genug weiß, um einen Job in der Branche zu bekommen.

Vor allem die vielen Online-Kurse während der Pandemie sorgten laut den Erzählungen für eine große Praxisferne. Es sei zumeist das „wie“, aber selten eine solide Vorgehensweise unterrichtet worden, auf welchen Wege, womit zu einem gewünschten Ergebnis zu gelangen sei. Oft hätten Lernende einfach Tutorials nachgearbeitet, wie mehrere berichten.

Was empfiehlt Reddit?

Mehrere augenscheinlich erfahrene Programmierer stehen mit Rat zur Seite. In den Kommentaren finden sich für Hilfesuchende viele Links zu Anlaufstellen sowie komplette Leitfäden, welche Programmiersprache wofür am besten wo zu lernen und was damit zur Übung anzufangen sei, um es einem Arbeitgeber vorzuzeigen. Nutzer connorjpg listet in einem Reddit-Post zum Beispiel einen umfangreichen Guide für alle auf, die sich mit Web-Entwicklung auseinandersetzen möchten.

Welchen Ärger Fehler in Software im Alltag so manchem Angestellten bereiten können, musste dereinst ein IT-Techniker feststellen. Soweit ist das nicht ungewöhnlich, doch wie er mit dem Bug in der damals aktuellen Office-Version umging, ist schon speziell und wurde zu einer wahren Minilegende in der Branche: Als ein IT-Techniker eine Wutmail wegen eines Bugs von Office an Microsoft-Chef Bill Gates persönlich schrieb – und seinen Job rettete