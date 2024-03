Lohnt es sich 2024 überhaupt noch, eine PS5 zu kaufen?

Die PS5 ist mittlerweile über 3 Jahre alt. Doch lohnt es sich 2024 noch, eine PS5 zu kaufen? MeinMMO geht auf Vor- und Nachteile der Sony-Konsole ein und erklärt, was ihr beachten müsst, wenn ihr über einen Kauf nachdenken solltet.

Die PS5 erschien am 12. November 2020 und seitdem sind etliche Varianten und neue Editionen der PS5 erschienen. Doch lohnt sich es überhaupt noch eine PS5 zu kaufen, fast 4 Jahre nach Release?

MeinMMO geht auf Vor- und Nachteile der PS5 ein und erklärt, welche Gründe für oder gegen den Kauf einer PS5 sprechen.

Was spricht 2024 für eine PS5?

Moderne Technik: Auch nach fast 4 Jahren bietet euch die PS5 immer noch moderne Technik an. Spiele laden schnell und ihr könnt sämtliche Titel in 4K genießen. Das musste sogar ein bekannter YouTuber feststellen, dass die PS5 immer noch mit modernen PCs mithalten kann.

Zugänglich und einfacher Einstieg: Grundsätzlich bietet eine PS5 einen vergleichsweise leichten Einstieg ins Gaming. Die Spiele starten direkt, die Konsole nimmt viele Einstellungen selbst vor und ihr müsst euch nur noch ums Spielen kümmern. An einem PC ist die Hürde da deutlich höher.

DualSense-Controller: Die PS5 wird mit dem neuen und verbesserten DualSense-Controller geliefert, der etliche spannende Features wie haptisches Feedback oder besondere Trigger bietet. Mittlerweile gibt es auch den sehr guten DualSense Edge für die PS5 mit zusätzlichen Paddles auf der Rückseite.

Abwärtskompatibilität: Die PS5 ist mit den meisten PS4-Spielen abwärtskompatibel. Ihr könnt daher auch eure liebgewonnenen alten Titel weiterhin auf der PS5 spielen. Beachtet aber, dass ihr für Spiele auf Disc auch ein Laufwerk benötigt.

Slim-Modell: Das neue Slim-Modell ist schlanker, leiser und verbraucht weniger Strom als das alte Modell. Schnellere Hardware gibt es nicht, Sony hat vor allem Feintuning betrieben. Alle wichtigen Informationen rund um das Slim-Modell findet ihr ebenfalls auf MeinMMO.

Upgrade von PS4 auf PS5: Ein weiterer Grund, warum sich eine PS5 lohnen könnte wäre, wenn ihr noch auf PS4 unterwegs seid, aber neue Spiele zocken wollt. Das neue Banishers etwa erscheint nicht auf PS4:

Banishers: Ghost of new Eden zeigt emotionale Story und Gameplay Weitere Videos Mehr Videos für dich Menschen im Krieg gegen die KI – Regisseur von Star-Wars-Hit bringt nächsten SciFi-Kracher

Was spricht 2024 gegen eine PS5?

PS5 Pro: Noch nicht angekündigt, aber die PS5 Pro soll irgendwann kommen. Wann sie kommt, weiß niemand, aber man sollte sie im Hinterkopf behalten, wenn man sich jetzt eine PS5 kaufen möchte. Sony hat bereits erklärt, dass die PS5 ihren Endzyklus erreicht haben soll. Eine neue Konsole ist daher mehr als sicher.

Preis und Folgekosten: Die PS5 ist mit seinen 549 oder 449 Euro (Digital) nicht gerade günstig. Daneben müsst ihr dann noch beachten, dass ihr für PS Plus (Multiplayer) und für Spiele ebenfalls zahlen müsst. In der Regel kosten Vollpreistitel 70 bis 80 Euro. Und die Rabattaktionen im PS Store sind im Schnitt schlechter als Aktionen auf Steam oder im Epic Game Store.

Mangel an exklusiven Spielen: Die PS5 hatte zum Start nur eine begrenzte Anzahl an exklusiven Spielen, was viele Spieler enttäuschte. In den letzten Jahren wurden zwar weitere exklusive Titel veröffentlicht, die PS5-Bibliothek ist aber trotz einiger hervorragender Exklusivtitel immer noch nicht sehr umfangreich.

Sony geht außerdem mittlerweile dazu über, exklusive Titel ebenfalls für den PC zu veröffentlichen. Mit genug Geduld braucht ihr keine PS5 mehr zu kaufen, sondern müsst einfach auf einen PC-Release warten. Sony erklärte bereits, wie lange Spiele PS5-exklusiv bleiben, bis sie auf anderen Plattformen erscheinen.

Lautstärke: Immer wieder kritisieren Spieler, dass ihre PS5 zu laut sei. Hier kommt es aber darauf an, welches Modell ihr „erwischt.“ Denn je nach Modell verbaut Sony einen anderen Lüfter. Das ist Glückssache, ob ihr ein lautes oder leises Modell erwischt. Das muss nicht unbedingt ein negativer Punkt sein, kann aber manch einen Spieler nerven.

Alternativen zur PS5: Xbox Series X|S oder Gaming-PC

Die Xbox Series X: Die Xbox bietet euch im Vergleich zur PS5 fast identische Hardware an: Die SSD der PS5 ist etwas schneller, dafür taktet der Chip der Xbox etwas schneller. In beiden Systemen arbeitet aber der gleiche Kombi-Chip (APU) von AMD. Die Xbox Series S als Alternative hat einen langsameren Chip verbaut.

Auf beiden Plattformen könnt ihr fast die gleichen Titel spielen, beide Plattformen haben ein paar exklusive Titel (Halo auf der Xbox oder Spider-Man auf der PS5) im Angebot.

Gaming-PC: Der Gaming-PC ist auf den ersten Blick weniger benutzerfreundlich als eine Spiele-Konsole, bietet euch dafür aber fast endlose Freiheiten, wenn es um die Einstellungen und Möglichkeiten geht. Obendrein könnt ihr einen Gaming-PC jederzeit auf- oder umrüsten, das entsprechende Budget vorausgesetzt. Das ist auch der größte Nachteil des Gaming-PCs: Der Einstiegspreis liegt deutlich über einer Xbox oder einer PS5.

Fazit: Lohnt sich die PS5 2024?

Grundsätzlich ist die PS5 im Jahr 2024 ein viel zugänglicheres und attraktiveres Angebot als zum Release, wo Scalper jede verfügbare Konsole kauften. Doch mittlerweile bleiben Scalper auf den PS5-Konsolen sitzen. Abseits davon bietet euch die PS5 eine umfangreiche Spielebibliothek mit vielen starken Titeln.

Dennoch gibt es auch Gründe, die gegen eine PS5 sprechen. Vor allem bei Exklusivtiteln ist die PS bei weitem nicht mehr so stark wie früher, da immer mehr Titel auch für den PC erscheinen. Auch eine mögliche PS5 Pro könnte gegen den Kauf sprechen.

Was spricht für oder gegen eine PS5? Am Ende hängt es auch davon ab, was ihr erwartet oder haben möchtet:

Sucht ihr nach einer unkomplizierten und zugänglichen Spielerfahrung, dann ist die PS5 weiterhin eine sehr gute Konsole.

Wollt ihr hingegen das Beste aus euren Spielen herausholen, dann könnte ein Gaming-PC langfristig die bessere Wahl darstellen, da ihr hier mehr geboten bekommt.

Habt ihr ein eher knappes Budget, dann ist eine PS5 ebenfalls die bessere Wahl als ein Gaming-PC, da ihr mit der PS5 problemlos auch die nächsten Jahre überbrücken könnt.

Ist bei euch das Budget egal, dann könnt ihr euch auch einen leistungsstarken Gaming-PC mit tollem OLED-Monitor kaufen.

Einige spezifische Titel sind weiterhin der PS5 exklusiv vorbehalten, doch auch die könnten zukünftig auch für den PC erscheinen. Das ist nicht sicher, aber ziemlich wahrscheinlich.

Mehr zu Gaming: Viele Spieler überlegen sich, ob sie sich einen Gaming-PC oder doch lieber eine Konsole kaufen. Doch was machen PS5 und Xbox besser als ein richtiger Gaming-PC? MeinMMO stellt Vorteile von Konsolen vor: 6 Dinge, wo PS5 und Xbox einfach besser sind als ein Gaming-PC