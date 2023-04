Jendrik Kluge ist der Weltmeister im Landwirtschaftssimulator. Im Talk erklärt er, wie ein Turnier läuft und was er so verdient.

Für diejenigen, die denken, dass diese Person Geld verloren hat, möchte ich daran erinnern, dass die PS5 in den USA für über 1.000 Dollar verkauft wurde. Das bedeutet, wenn sie genug von ihrem Inventar früher verkauft haben, könnten sie mehr als die Verluste, die mit diesen letzten Einheiten entstehen könnten, abgedeckt haben. Es ist also keine gute Idee, diese Geräte zu kaufen, selbst wenn die Preise noch weiter sinken oder ihr glaubt, ein Reservegerät zu brauchen. Gebt ihnen einfach keinen Grund zum Scalpen.

Andere zeigen sich eher nachdenklich und erklären, dass die Scalper in den letzten Monaten mehr als genug erwirtschaftet haben müssten. Damit dürften sich auch die jetzigen Verluste ausgleichen (via reddit.com ):

Auf reddit berichten etliche Spieler, dass die Verkaufspreise bei Scalpern stark gefallen sind. Anstatt der bisher 750 – 800 Euro wird in vielen Fällen nur noch die UVP verlangt: Auf dem Facebook-Marketplace und auf anderen Plattformen bieten die Verkäufer die Konsolen mittlerweile deutlich billiger an.

Wie sieht die aktuelle Situation aus? Seit Ende 2022 sieht die Welt anders aus. Sony startete eine große Verkaufsaktion und seit Anfang Januar könnt ihr die PS5 in fast allen gängigen Geschäften kaufen. Und das ist ein Problem für Scalper, die die Garage noch voller PS5-Konsolen stehen haben. Denn die will jetzt keiner mehr haben.

In den letzten Jahren gab es kaum Hardware, die wenigen Grafikkarten und Konsolen wurden teuer verkauft. Jetzt gibt es genügend Hardware vorrätig, was Scalper in Bedrängnis bringt.

Insert

You are going to send email to