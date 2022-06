Scalper macht mit Grafikkarten angeblich 21.000 Euro Verlust – Was steckt wirklich dahinter?

Chickenoidz Super Party ist ein neuer Multiplayer-Shooter, in dem ihr als Hühner in verschiedenen Arenen um den Sieg kämpfen müsst.

Für viele User ist daher klar: Das Warten hat sich gelohnt, da jetzt die Preise endlich fallen. Und die Scalper bekommen in ihren Augen das, was sie verdienen.

Was steckt hinter den Verlusten? Seit Monaten sinken die Grafikkartenpreise deutlich. Für die aktuellen Top-Grafikkarten von AMD und Nvidia zahlt ihr aktuell so wenig wie nie und die Grafikkarten sind außerdem auch gut verfügbar.

Was ist das für ein Video? Auf reddit wurde ein knapp 20 Sekunden langes Video von TikTok gepostet. Hier zeigt ein angeblicher Scalper, wie er dutzende Grafikkarten verschiedener Hersteller in einer großen Pappkiste hat. In mehreren Texteinblendungen erklärt er, dass er mit Grafikkarten jetzt schon 23.000 US-Dollar Verlust gemacht habe.

Wir erklären euch, was dahinter steckt und was hinter den angeblichen Verlusten des Scalpers steckt.

