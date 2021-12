Warum ihr als Gamer gerade kaum Chancen habt, eine Grafikkarte zu kaufen

Ihr versucht gerade für euren Gaming-PC eine Grafikkarte zu kaufen? Nun haben zwei Experten in einem Interview erklärt, warum Gamer aktuell kaum eine Chance haben, auf faire Weise eine Grafikkarte zu bekommen.

Grafikkarten und PS5-Konsolen sind aktuell ein rares Gut und sind entweder kaum erhältlich oder ihr müsst tausende Euro auf eBay für eine Grafikkarte bezahlen.

Auch, wenn viele User durchaus bereit sind, viel Geld für eine Grafikkarte auszugeben, sind nur wenige bereit, sich mit gierigen Scalpern abzugeben. Doch die Situation dürfte auch in Zukunft nicht viel besser werden.

Nun hatten zwei User in einem Gespräch mit TheVerge erklärt, dass ein durchschnittlicher Gamer aktuell kaum eine Chance habe, eine Grafikkarte zu kaufen (via theverge.com). Die beiden Personen leiten einen Discord und kümmern sich darum, dass auch Gamer eine Grafikkarte kaufen können. Dafür entwickeln sie mittlerweile auch Bots, da man auf fairem Weg heute keine Chance habe.

Denn auf dem Markt würden Einzelhändler, Bots und Scalper mit Hilfsmitteln gegeneinander kämpfen, um an Grafikkarten heranzukommen. Ein paar Leute, die nur versuchen, an eine Grafikkarte für ihr Gaming heranzukommen, hätten in der aktuellen Situation keine wirkliche Chance.

Ehrliche Käufer haben keine Chance, eine Grafikkarte zu kaufen

Das ist aktuell das große Problem: Für ehrliche Käufer ist es normal, sich die Ware aus dem Regal zu holen und anschließend damit zur Kasse zu gehen. Doch Bots, so erklären die beiden, würden das Schlangestehen einfach überspringen.

Die Bots würden einfach eine Hintertür benutzen und würden einfach alle vorhandenen Artikel kaufen – während alle anderen noch in der Schlange stehen und auf ein Produkt hoffen.

In ihrem Interview erklären die beiden Skript-Entwickler, wie sehr sie sich an dieser Situation stören:

Letztendlich sind es Bots und Scalper, die den Preis für diese Waren in die Höhe treiben und ihnen höhere Gewinnspannen bescheren. Einige Einzelhändler freuen sich vielleicht sogar darüber, weil sie die Ware als Palette versenden können, was ihnen eine Menge Geld bei den Versandkosten spart. via TheVerge.com

Grundsätzlich müsse man hunderte von Stunden investieren, um ein paar 100 Euro zu sparen. Es sei schon großes Glück, wenn man eine Grafikkarte in wenigen Stunden für einen guten Preis bekommen würde.

Viele User setzen sich auch nicht tagelang an den Rechner, weil ihnen die Suche nach einer Grafikkarte so viel Spaß mache oder weil sie wegen Corona die Zeit dafür hätten. Die Leute wollen gemeinsam etwas unternehmen und Gaming sei in einer Zeit mit Corona eine der wenigen Möglichkeiten, mit Freunden etwas zu tun.

Es geht nicht nur darum, “Ich werde hundert Stunden hier verbringen, weil ich nur GPUs will“ – es ist der soziale Aspekt, die Gemeinschaft, das gemeinsame Interesse mit anderen Menschen. via TheVerge.com

„Wir vertreten den kleinen Mann, oder würden das gerne glauben”

Mittlerweile haben die beiden User auch begonnen, verschiedene Skripte und Hilfsmittel zu entwickeln. Denn einige Händler seien so stark von Bots besetzt, dass man eigene Tools entwickeln müsse, um an den anderen Bots vorbeizukommen.

Wir entwickeln Skripte und Hilfsprogramme. Wir prüfen sie immer noch manuell, aber wir helfen euch bei einigen der kniffligen Dinge, indem wir kleine Skripte anbieten, die sie ausführen können. via TheVerge.com

Am Ende hofft man damit zumindest ein paar Gamern dabei zu helfen, an eine Grafikkarte zu kommen. Sicher sei man sich dabei aber nie, da viele User sich hinter der Anonymität verbergen und natürlich auch Scalper oder Miner diese Skripte nutzen können.

Und verhindern könne man Scalper und Miner sowieso nicht, denn diese seien raffiniert und hätten keine Lust, auf einen möglichen Profit zu verzichten. Die beiden Betreiber würden dank Affiliate-Links auch Geld von den Grafikkartenkäufen bekommen, ein Luxusleben könnten sie damit aber nicht führen.

Gamer, die eine Grafikkarte bekommen hätten, würden im Discord danach nie wieder auftauchen, denn sie haben schließlich bekommen, was sie wollten. Scalper würden sich häufig nie melden, denn diese würden wissen, dass die Betreiber sie direkt aus dem Discord schmeißen würden.

Was denkt ihr über die Situation? Habt ihr bereits eine Grafikkarte kaufen können oder seid ihr ebenso genervt über gierige Scalper und die schlechte Verfügbarkeit? Erzählt es uns in den Kommentaren und diskutiert mit anderen Usern.

AMDs günstigste Grafikkarte soll 2022 kommen – Doch lohnt sie sich für Gamer überhaupt?