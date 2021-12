Leaks und Gerüchte behaupten, dass AMD bald sehr günstige Grafikkarten auf den Markt bringen möchte. Doch für Gamer dürften die Grafikkarten keine echte Option sein. MeinMMO erklärt euch, warum Gamer mehr investieren sollten.

Viele Gamer suchen in der aktuellen Situation nach einer Möglichkeit, relativ günstig an eine Grafikkarte zu kommen. Nun gibt es Gerüchte, dass AMD im Frühjahr 2022 zwei günstige Grafikkarten vorstellen möchte. Diese Leaks hatte etwa das englische News-Magazin wccftech aufgegriffen (via wccftech.com).

Bei der ersten Grafikkarte soll es sich um die Radeon RX 6500 XT handeln. Der Release soll im Januar 2022 sein.

Die zweite Grafikkarte soll die Radeon RX 6400 sein. Diese Grafikkarte soll im März 2022 erscheinen.

Doch vor allem eine Sache dürfte den wenigsten Gamern schmecken, die nach einer potenten Grafikkarte für einen halbwegs vernünftigen Preis suchen: Denn die RX 6500 XT und die RX 6400 sollen laut Gerüchten gerade einmal mit 4 GB Videospeicher ausgestattet sein.

Videospeicher gehört zu den wichtigsten Eigenschaften einer Grafikkarte

Was ist Videospeicher überhaupt? Der Videospeicher (oder VRAM) ist direkt in der Grafikkarte verbaut und gibt Daten an die Grafikkarte weiter. In der Grafikkarte wird daher besonders schneller Speicher eingesetzt. Technisch unterscheidet sich der Videospeicher erst einmal gar nicht so stark vom Arbeitsspeicher, den man im Computer verbaut hat. Der Grafikspeicher ist nur oft um ein vielfaches schneller.

Vor allem bestimmte Features wie Texturqualität, Kantenglättung und RayTracing benötigen viel Videospeicher. Auch bei hohen Auflösungen steigt der Bedarf an Videospeicher deutlich an. Eine Grafikkarte mit „nur“ 4 GB VRAM anzubieten, dürfte daher für die meisten Gamer langfristig keine Option sein.

4 GB Videospeicher sind 2021 und 2022 nicht mehr zukunftssicher

Grafikkarten mit 4 GB oder weniger Videospeicher sind 2021 und 2022 nicht mehr wirklich empfehlenswert, da sie keine Zukunftssicherheit bieten. Spätestens dann, wenn ihr größere Auflösungen als Full-HD bevorzugt oder mit allen möglichen Details zocken wollt, dann sind 4 GB Videospeicher einfach zu wenig.

Wenn ihr wirklich zocken wollt und das auf Full-HD, dann solltet ihr mehr Geld investieren und gleich zur Radeon RX 6600 oder RTX 3060 greifen. Denn diese beiden Grafikkarten bieten euch 8 GB (RX 6600) und 12 GB (RTX 3060) Videospeicher und sind damit deutlich besser für die Zukunft aufgestellt.

Dabei ist AMD nicht der einzige Hersteller, der günstige Grafikkarten im Angebot haben könnte. Auch andere Hersteller wollen ab 2022 günstige Grafikkarten anbieten und die könnten noch einige Überraschungen bieten:

