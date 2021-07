AMD’s FidelityFX Super Resolution – Klingt schon super, wird sogar noch besser

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So hat Gamers Nexus FSR ausführlich getestet und ist durchaus angetan. Eine so deutliche Erhöhung der Framerate wie mit Nvidias DLSS biete AMDs FSR zwar nicht, aber dafür funktioniere die Technik mit fast jeder modernen Grafikkarte.

Was ist DLSS und FidelityFX Super Resolution überhaupt? Mit Nvidia DLSS wird das Spiel intern in einer niedrigeren Auflösung berechnet und per KI-Algorithmus zu einer höheren Auflösung, wie etwa 4K skaliert, um die FPS zu steigern.

AMDs DLSS-Alternative bekommt Unterstützung von 2 populären Spiele-Engines. Dadurch dürften bald viele Spieler in den Genuss der Technik kommen. MeinMMO erklärt euch, was hinter AMD’s FidelityFX Super Resolution steckt.

