Das spricht dagegen: Wie gut das funktionieren wird, können wir an dieser Stelle noch nicht sagen und das hat verschiedene Gründe. Denn bisher wissen wir noch nicht, wie gut am Ende die Bildqualität von FSR ausfallen wird. Außerdem wissen wir ebenfalls nicht, wie genau AMDs Technik funktionieren soll.

Im YouTube-Video zeigte man das am Beispiel einer GTX 1060. Hierbei handelt es sich laut der Hardware-Umfrage auf Steam um die aktuell beliebteste Nvidia-Grafikkarte (via Steampowered.com ). Nvidias DLSS wird auf dieser Grafikkarte nicht unterstützt.

Mit Nvidia DLSS (Deep Learning Super Sampling) wird das Spiel intern in einer niedrigeren Auflösung berechnet und per KI-Algorithmus zu einer höheren Auflösung wie etwa 4K skaliert, um die FPS zu steigern. Bei der RTX 3060 liegt der Leistungsgewinn bei bis zu 30 %. AMD möchte mit FidelityFX Super Resolution eine ähnliche Technik bieten und eine Lücke schließen.

Insert

You are going to send email to