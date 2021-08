RTX 3080 und Co sind euch zu teuer? Laut Nvidia wird das noch lange so bleiben

Die Zeiten, in denen gierige Scalper ihre Grafikkarten auf eBay für tausende Euros verkaufen , sind also noch nicht vorbei. Dabei glauben diese Scalper, dass sie mit Abzockerei Personen beim Kauf von Konsolen und Grafikkarten helfen könnten.

Was bedeutet das? Das bedeutet für diejenigen unter euch, die gerne eine Grafikkarte kaufen wollen, dass die Preise auch das ganze kommende Jahr noch sehr hoch sein könnten. Wir gehen also davon aus, dass die Preise frühestens 2023 wieder besser werden.

In der Zwischenzeit haben wir ziemlich bedeutende langfristige Lieferverpflichtungen und sichern sie ab, da wir in all diesen verschiedenen Bereichen expandieren, auf die wir uns eingestellt haben. Ich würde davon ausgehen, dass wir für den größten Teil des nächsten Jahres eine eingeschränkte Versorgungslage haben werden.

Darum geht‘s: Nvidia hatte einen Earning Call zum vergangenen Quartal. In so einem Earning Call diskutiert die Geschäftsführung mit Analysten, Investoren und Medien über die Finanzergebnisse des Unternehmens. Dabei geht es auch häufig darum, wie man in der Zukunft (und für das nächste Quartal) aufgestellt ist.

Euch sind Grafikkarten aktuell zu teuer und ihr seid nicht mehr bereit den doppelten UVP für eine GeForce RTX 3080 zu bezahlen? In einem Call erklärt Nvidia jetzt, dass die Preise noch lange so hoch bleiben werden.

Insert

You are going to send email to