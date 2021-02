Mann kauft 25-mal die PS5, verkauft sie teuer weiter: „Ich versuche nur, anderen zu helfen“

Scalper haben Spielern tausende Konsolen weggeschnappt. In einem Interview kritisiert nun einer von ihnen die negative Darstellung durch die Presse.

Was sind Scalper? Das sind Leute, die Bots nutzen, um Produkte zu kaufen, bevor andere die Chance dazu haben. Meist werden diese dann teurer an diejenigen verkauft, die leer ausgegangen sind. So wird ein saftiger Gewinn eingefahren. Im Fall der PS5 betraf das Tausende Konsolen:

Nun hat sich gegenüber Forbes einer dieser Scalper, „Jordan“, geäußert. Der fühlt sich von der Presse zu schlecht dargestellt und sieht sich als normalen Geschäftsmann, der nur anderen helfen will.

Wer ist das genau? Laut Forbes ist Jordan einer der Mitbegründer von „The Lab“, einer Gruppe, die anderen Leuten zeigt, wie sie selbst zu Scalpern werden können. Nach eigener Aussage hat Jordan selbst 25 PS5 mittels Bots gekauft und diese teuer weiterverkauft: Für 700 Pfund statt 450.

Die Scalper feierten ihre Erfolge. Quelle: Business Insider

Schlechte Presse „ungerechtfertigt“

Was sagt er zum Thema? Gegenüber Forbes sagt Jordan, er sei der Meinung, dass Scalper viel zu negativ von der Presse dargestellt werden. Er selbst sieht sich eher als normalen Geschäftsmann:

Es scheint eine MENGE schlechte Presse über diese unglaublich wertvolle Industrie zu geben und ich finde nicht, dass das berechtigt ist. Wir agieren nur als Mittelsmänner für Artikel in begrenzter Anzahl. via Forbes.com

Jordan vergleicht das Scalping mit dem Konzern Tesco, einer britischen Supermarktkette. Diese würde große Mengen an Milch günstig von Bauern aufkaufen, um sie dann teuer weiterzuverkaufen.

Dort würde sich keiner beschweren, während Scalpern mit Morddrohungen von wütenden Gamern zu kämpfen haben, wie Jordan angibt.

Was in diesem Vergleich nicht beachtet wird, ist die Tatsache, dass Scalper Sicherheitsmechaniken umgehen, um früher an die Ware zu kommen. Jordans Geschäftspartner Regan gab gegenüber Forbes Einblicke in die Methoden. Genannt wird 3D Secure, das in Großbritannien verpflichtend für Händler ist, die Bezahlung per Kreditkarte anbieten.

Manche Bots können sogar Webbrowser umgehen und haben direkten Zugriff auf die Server der Händler, um direkten Zugriff auf Lagerbestände zu bekommen, bevor diese überhaupt angeboten werden. So wird ein fairer Wettbewerb komplett ausgehebelt, denn „normale Kunden“ können mit diesen Methoden nicht konkurrieren.

Alles aus Wohltätigkeit?

Wie genau helfen sie anderen? Jordan und Regan geben an, sie würden Leuten damit helfen, die in finanziellen Nöten stecken, bedingt durch die Corona-Pandemie:

„Ich versuche jetzt hauptsächlich nur, anderen zu helfen, das ist alles was für mich wirklich zählt. Die ganze Gruppe kam um den ersten Lockdown in UK zusammen und es macht mich sehr froh, dass ich Leuten dabei helfen kann, zusätzliches Geld für sich zu verdienen.“ via Forbes.com

Angeblich würden sie auch Geld wohltätig spenden. Gegenüber Forbes machte Regan allerdings keine genaueren Angaben, an wen oder was gespendet wird.

Laut Regan seien die Händler teils selbst verantwortlich dafür, dass normale Kunden kaum Chancen gegen Bot-Nutzer haben. Viele würden ihre Angebote zu unpassenden Tageszeiten aktualisieren, was Scalper bevorteilt, die nur darauf warten, zuzugreifen, während durchschnittliche Interessenten erst später in den Shop schauen.

Das umfangreiche (englisch-sprachige) Interview dazu könnt ihr auf Forbes.com nachlesen.

Was haltet ihr von der Sache? Könnt ihr die Sichtweise der Scalper verstehen? Oder seht ihr darin einfach nur Wucher?