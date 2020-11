Die Playstation 5 ist laut Sony derzeit restlos ausverkauft – und nicht jeder, der gerne eine der Konsolen hätte, konnte eine kaufen. Das liegt auch an sogenannten Scalpern, die Spielern Tausende von Konsolen weggeschnappt haben und sie jetzt zu Wucherpreisen anbieten. Nun gab es einen Einblick in deren Netzwerk.

Wie sieht die Situation rund um die PS5 derzeit aus? Es ist momentan eigentlich unmöglich, auf regulärem Wege an eine der Next-Gen-Konsolen zu kommen – sei es die PS5 oder die Xbox Series X. Die ersten Vorbestellungen waren sofort ausverkauft, weitere Wellen ebenfalls. Alle verfügbaren Exemplare waren innerhalb von Minuten weg.

Ein Bot-Nutzer eines Scalper-Netzwerks erklärte nun jedoch stolz, mehr als 3.000 PS5-Konsolen ergattert zu haben:

Quelle: Business Insider

Ein Mitglied der Scalper-Gruppe CrepChiefNotify meinte, dass alle Mitgleider zusammen über 3.500 Konsolen abgreifen konnten. Damit könnten sie mehr Vorräte haben, als so manch ein regulärer Händler.

Ein ähnliches Bild zeichnet sich auch bei der Verfügbarkeit der neuen Geforce RTX-3000-Grafikkarten, der Ryzen-5000-Prozessoren und der RX-6000-Grafikkarten von AMD ab. Die ohnehin schon wenigen Exemplare waren innerhalb von Minuten ausverkauft.

Dieses Phänomen ist jedoch nicht auf Elektronik beschränkt. Habt ihr im Sommer versucht, einen aufstellbaren oder aufblasbaren Swimming-Pool zu bekommen, weil der Urlaub Corona-bedingt ins Wasser fiel? Pools wurden zum Teil zu Mondpreisen angeboten, wenn überhaupt welche zu bekommen waren.

Mit Bots Gewinn erzielen

Wie kam es zu dieser Situation? Eine Mitschuld tragen die oben erwähnten, sogenannte Scalper. Diese nutzen Bots, um innerhalb von Sekunden ganze Bestände von Konsolen, Grafikkarten und Prozessoren bei Händlern wegzukaufen. Anschließend werden die Geräte dann zu Wucherpreisen weiterverkauft, beispielsweise über Ebay. Das Magazin Business Insider hat mit Mitgliedern eines solchen Scalper-Netzwerks gesprochen und aufgedeckt, wie hier vorgegangen wird.

Laut Avo, dem Betreiber eines Scalper-Netzwerks, fing es in diesem Jahr mit der schlechten Verfügbarkeit der Nintendo Switch an. Nintendo erklärte, dass die Produktion aufgrund der Corona-Pandemie heruntergefahren werden musste, gleichzeitig stieg aber die Nachfrage immens an, weil die Leute während des Lockdowns zu Hause Unterhaltung suchten.

Den ganzen Juni und Juli hindurch konnten wir die Nintendo Switch mit mehr als 100% Profit verkaufen. Avo, Betreiber eines Scalper-Netzwerks

Alex Kabbara, VP of AIO Bot fügt hier hinzu:

Alles, was im Angebot begrenzt, aber sehr gefragt ist, wird einen höheren Wiederverkaufspreis erzielen. Und im Bereich des Wiederverkaufs beträgt die Marge manchmal Hunderte von Dollar Differenz. Multiplizieren Sie das mit dem Einsatz von Software wie AIO Bot, um 10/100/1000 Einheiten abzugreifen, und rechnen Sie dann nach – das ist eine Menge Gewinn. Alex Kabbara, VP of AIO Bot

Alex Kabbara bietet einen Scalper-Bot an, der für 325 US-Dollar verkauft wird. Mit diesem Bot ist es dann möglich, das Internet innerhalb von Sekunden nach Online Shops abzusuchen, die schwer verfügbare Produkte auf Lager haben, und diese Artikel dann sofort zu kaufen.

Laut Kabbara ist es Scalpern, die seinen Bot nutzen, möglich gewesen, mit ihrem Profit neue Autos und sogar Häuser zu kaufen.

Hier stimmt ihm Avo zu:

Ich habe mitbekommen, dass unsere User Profit im 5-stelligen Bereich erzielen. Das ist nicht so einfach für Jedermann möglich. Avo, Betreiber eines Scalper-Netzwerks

Corona begünstigt das Scalpen

Habt ihr eine PS5 bekommen? Scalper konnten Tausende von Konsolen abgreifen.

Wer sind diese Wiederverkäufer? Laut Alex Kabbara sind es meist Männer im Alter zwischen 18 und 30. Oft sind auch jüngere Personen dabei. Laut ihm sind die Scalper meist Leute, die hart von der Pandemie getroffen wurden und keine gut bezahlten Jobs besitzen.

Dem stimmen Betreiber von Scalper-Netzwerken wie Avo zu. Eine Kombination aus Jobverlust und mehr Freizeit soll dazu führen, dass es zum Teil mehr Scalper in diesem Jahr gibt, aber dass auch schon aktive Scalper einfach mehr Zeit investieren konnten.

Wie schaffen die Scalper es, so schnell zu kaufen? Der Manager der Scalper-Gruppe CrepChiefNotify erklärt hierzu nur: „Wir wissen, wohin wir gehen müssen, bevor die Ankündigungen erfolgen.“

CrepChiefNotify bietet den Service für jeden an, der ein Abo abschließt. Dies beginnt bei 29,99 Pfund und geht bis 399,99 Pfund. Mitglieder werden durch den Service dabei unterstützt, schnell heißbegehrte Ware zu ergattern, um diese dann mit hohem Profit weiterzuverkaufen.

Und CrepChiefNotify ist nur eine von mehreren solcher Scalper-Gruppen, die in ständigem Wettstreit stehen, wer die meisten PS5-Konsolen, RTX-Grafikkarten oder andere limitiert verfügbare Produkte bekommen kann.

Scalper „Cibbers“ erklärt, dass die Szene gerade von der Corona-Situation profitiert. Da in den Läden kaum bis gar keine Produkte angeboten werden können und dadurch deutlich mehr online verkauft wird, haben Scalper mit Bots einfach bessere Chancen, einen Großteil des Kontingents abzugreifen. Daher ist es in diesem Jahr für reguläre Käufer extrem schwer geworden, an eine PS5, Xbox Series X oder auch an eine der neuen Grafikkarten zu kommen – es sei denn, sie bezahlen Wucherpreise an Wiederverkäufer.

