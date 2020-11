Bekommt man dieses Jahr noch eine PS5? Einige unserer Leser haben noch die Hoffnung, dass sie noch in diesem Jahr an eine PS5 kommen könnten. Wie der aktuelle Stand beim Vorverkauf ist, haben wir hier für euch zusammengefasst:

Allerdings berichten Nutzer im eBay-Forum davon, dass sie derzeit nicht einfach so eine PS5 einstellen können. So soll jedes Verkaufsangebot von neuen Konsolen manuell vom Support überprüft werden. Zudem können neu erstellte Accounts wohl derzeit keine PS5 einstellen. Sie bekommen eine Fehlermeldung, dass sie derzeit das Limit dieses Items erreicht haben.

Wieso sollten diese Onlinedienste dagegen vorgehen? eBay erhält Provision, Amazon verkauft so oder so genug. Das ist denen egal, ich finde hier sollte sich eher der Verbraucherschutz mal einschalten.

Einigen Spielern ist diese Hoffnung jedoch nicht genug. So reagierten bereits bei der RTX 3080 viele Käufer mit Fake-Angeboten, um die Preise auf bis zu 99.900 Dollar zu erhöhen , dann aber nicht zu zahlen. Auch Fake-Angebote in Form von Zeichnungen wurden verkauft, um die Plattform auf die Ungerechtigkeit und den Wahnsinn bei den Preisen aufmerksam zu machen.

So rühmt sich ein Netzwerk damit, allein mehr als 3.500 PS5-Konsolen gekauft haben . Das dürfte mehr sein, als so mancher Händler im Angebot hatte.

Neben dem geringen Bestand sind vor allem riesige Bot-Netzwerke und Leute, die sich an der PS5 bereichern wollen, schuld an dem Chaos.

Wer eine PS5 im Vorverkauf ergattert hat, darf sich glücklich schätzen. Denn durch Bot-Netzwerke und der geringen Verfügbarkeit gingen viele Interessierte leer aus. Die meckern jedoch nicht nur über Sony, sondern auch über die Shops, auf denen Konsolen und Grafikkarten in Massen verkauft werden. Viele wünschen sich, dass eBay und Co. gegen Wucherpreise vorgehen.

