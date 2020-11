Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wie behebe ich den Fehler? Wer den Error-Code hat, sollte sich mit dem Support von PlayStation in Verbindung setzen. Auf Twitter empfahl dies der Support-Account zur PlayStation. In mehreren Fällen hieß es, dass entweder Instruktionen per direkter Nachricht oder über den Kundendienst gegeben werden.

Was ist das für ein Problem? Bei vereinzelten Nutzern tritt der sogenannte „Download Queue-Bug“ auf. Er tritt auf, wenn ihr ein Spiel herunterladet. Dabei kann es passieren, dass die Anwendung in einer Warteschlange landet (engl. Queue) oder es kommt zu einer Fehlermeldung.

Was ist das für ein Problem? Im Ruhemodus hält die PS5 euer Spiel am Laufen, entkoppelt jedoch Controller und Bildschirm, sodass diese nicht weiterlaufen müssen.

Am 19. November erschien die PS5 in Deutschland und auch hier haben vereinzelte Exemplare mit Fehlern zu kämpfen. Wir von MeinMMO haben uns die bekannten Probleme angesehen und verraten, wie ihr sie vermeiden oder notfalls beheben könnt.

