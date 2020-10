Nicht jedes PlayStation-4-Spiel wird über die Abwärtskompatibilität der PlayStation 5 gespielt werden können. Sony hat nun die PS4-Games aufgelistet, die nicht auf der Next-Gen-Konsole funktionieren werden.

Was hat es mit der Abwärtskompatibilität der PS5 auf sich? Auf der PlayStation 5 werdet ihr nicht nur brandneue Games zocken können, die gezielt für die Next-Gen-Konsole entwickelt wurden. Auch eine Vielzahl von PS4-Spielen werden auf der PS5 laufen – und zwar dank des Abwärtskompatibilitäts-Features.

So sollen laut Sony mehr als 99 % der über 4.000 PS4-Spiele auf der PS5 spielbar sein. Zur PS1, PS2 und PS3 wird die neue PlayStation 5 hingegen nicht kompatibel sein. Mehr dazu erfahrt ihr hier: PS5 – Die 9 wichtigsten Antworten zu Abwärtskompatibilität

Doch welche PS4-Spiele laufen eigentlich nicht auf der PS5? Und worauf sollte man da achten?

Diese PS4-Spiele laufen nicht auf der PS5

Die Liste ist bislang zum Glück recht übersichtlich. Nach aktuellem Stand sind bisher 10 PS4-Spiele bestätigt worden, die nicht auf der PS5 laufen werden.

Alle bislang bekannten Spiele:

DWVR

Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Shadow Complex Remastered

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

Bleibt es dabei? Laut Sony kann sich diese Liste noch ändern. Zudem enthält sie nur Spiele. Demos, Medien oder andere Anwendungen von der PS4, die nicht auf der PS5 laufen, sind hier nicht gelistet.

Darauf sollt ihr bei Spielen achten: Die nicht auf der PS5 unterstützten Spiele werdet ihr im PS Store erkennen können. Achtet im PlayStation Store auf die Beschriftung „PS4 Only“ oder „Nur PS4“.

Und auch wenn es bislang nur 10 PS4-Spiele sind, die offiziell nicht auf der PS5 spielbar sein werden und der Großteil der PS4-Bibliothek dank Abwärtskompatibilität auf der PS5 unterstützt wird: Selbst bei einigen unterstützen Titeln können einige PS4-Funktionen auf der PS5 fehlen oder fehlerhaft sein. Generell können einige PS4-Games auf der PlayStation 5 Fehler oder unerwartetes Verhalten aufweisen, so Sony.

Hier wird es wichtig sein, stets die Firmware der PS5 auf dem aktuellsten Stand zu halten.

Wann startet die PS5 überhaupt? Bei uns in Deutschland und in Europa wird die PlayStation 5 ab dem 19. November verfügbar sein. In den USA, Kanada, Japan und einigen anderen Ländern startet die PS5 bereits eine Woche früher – also am 12. November. Aktuell ist Sony Next-Gen-Konsole jedoch komplett ausverkauft.

Übrigens, Ich weiß schon genau, was mein erstes PS5-Spiel wird – Was ist mit euch?