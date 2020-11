Bekommt man jetzt noch eine PS5 vor Weihnachten? Das ist der aktuelle Stand

Nachdem nun auch die 3. Welle der PS5-Bestellungen (fast) gelaufen ist, fragen sich zahlreiche Spieler: Bekomme ich jetzt noch irgendwo eine PS5? Vielleicht noch 2020 und wenigstens vor Weihnachten? Wir fassen die aktuelle Lage zur Verfügbarkeit der PlayStation 5 für euch zusammen.

Was hat es mit der 3. Welle auf sich? Die PS5 konnte bereits in 2 chaotischen Vorbesteller-Wellen geordert werden. Doch längst nicht jeder, der sich eine PS5 zum Start in Deutschland am 19. November sichern wollte, hatte Erfolg.

Zum Launch Day gab es keine PlayStation 5 im Einzelhandel und es wird auch erstmal auf absehbare Zeit dort keine geben. Grund sind die Einschränkungen durch Corona. Nun gab es aber zumindest bei einigen Händlern erneut die Chance, die PS5 kaufen zu können. Diese boten am 19.11. online Bestellmöglichkeiten an.

Doch hier ging es ähnlich chaotisch zu, wie bei den ersten beiden Wellen – wenn nicht sogar noch heftiger. Kurzum: Unter dem Strich hat immer noch nicht jeder Kaufwillige eine PS5 abgreifen können. Doch wie sieht es nun aktuell aus, wenn jetzt unbedingt noch eine haben will?

Auch bei der 3. Welle gab es neben Freude viel Frust und Ärger

So steht es gerade um die Verfügbarkeit der PS5: Aktuell ist die PlayStation 5 wieder komplett ausverkauft.

Zudem gibt es wieder Berichte über nachträgliche Stornos nach der 3. Welle – beispielsweise bei Otto. Selbst, wenn man sich also jetzt am 19.11. ein Exemplar sichern konnte, kann die sichergeglaubte PS5 einem unter Umständen doch noch entrissen werden – offenbar aufgrund technischer Probleme.

Bekommt man dieses Jahr noch eine PS5?

Medimax dürfte für viele jetzt noch die letzte BEKANNTE Chance sein:

Update 20.11., 9:30 Uhr: Bei Medimax ist die Sache offenbar ebenfalls bereits gelaufen.

Wir von MeinMMO haben nun nochmals bei Medimax angerufen und gefragt, ob der Verkauf bereits gelaufen ist oder ob es sich noch lohnt, zu warten. Und die Antwort dürfte viele, die noch gewartet haben, enttäuschen.

Der Mitarbeiter war sich dabei zwar nicht zu 100% sicher, meinte aber, dass einige bereits durchgekommen seien und es sich im Prinzip nicht mehr lohnt, auf sie Seite zu warten, die immer noch mit technischen Problemen zu kämpfen hat.

Originalmeldung:

Die 3. Welle wurde nur von einem begrenzten Händler-Kreis angeboten, das Kontingent war begrenzt. Zahlreiche Anbieter hatten durch den gewaltigen Ansturm mit technischen Problemen zu kämpfen – so auch Medimax.

Doch während andere ihre Angebote im Laufe des 19. November noch zum Laufen brachten, kämpft Medimax auch jetzt noch, am 20.11. noch mit technischen Problemen. Und wir haben bisher (Stand 20.11., 7:30 Uhr) keine Berichte über erfolgreiche Käufe bei Medimax finden können.

Auf telefonische Nachfrage erklärte der Kunden-Service von Medimax am Nachmittag des 19.11., dass sie technische Probleme mit den Servern haben und mit Hochdruck daran arbeiten, diese zu beheben. Man soll es immer wieder auf der Seite probieren. Doch Erfolg hatte bislang offenbar niemand. Das PS5-Kontingent dürfte dort also noch verfügbar sein.

Auch auf Facebook gibt es von Medimax keine Neuigkeiten zur aktuellen Lage. Seit dem 19.11. heißt es dort: Wann genau die Seite wieder live ist, können sie noch nicht sagen.

Es könnte sich also noch durchaus lohnen, die Seite von Medimax heute genau im Auge zu behalten. Ihr findet sie hier: PS5 bei Medimax bestellen

Nochmal Nachschub bei Amazon? Beim Online-Riesen war das neue Kontingent am 19. November im Nu vergriffen. Doch viele verzweifelte Kunden hakten bei Kunden-Service und Support nach und so manch einem wurde dabei geraten: Schaut in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder rein – es könnte noch was geben.

Ob das aber stimmt, zweifeln viele an. Denn oft hatte man dabei das Gefühl, man hätte es mit schlecht geschultem Personal zu tun, die zudem noch widersprüchliche Angaben machten – so der Grund-Tenor. Hier wird man also sehen müssen, was am Ende tatsächlich an diesen Aussagen des Supports dran war.

Hier ein Ausschnitt aus dem Support-Chat mit einem Amazon-Mitarbeiter

Doch wenn ihr ganz sichergehen wollt, schaut in den nächsten tagen regelmäßig auf Amazon vorbei.

Mögliche kleine Kontingente zwischendurch: Es ist auch durchaus möglich, dass beispielsweise durch Stornierungen, Fehlbuchungen, fehlende Bonität der Kunden oder kleinere Nachlieferungen im Laufe der nächsten Tage und Wochen immer mal wieder kleinere PS5-Stückzahlen bei einigen Händlern an den Start gehen. Hier hat man aber weder eine Garantie noch weiß man etwas Konkreteres darüber.

Wiederverkäufer: Dazu muss man nicht viel sagen. Der Handel mit der PS5 auf Ebay blüht, dort könnte man theoretisch sofort die neue Playsi bekommen. Dreiste Wiederverkäufer verlangen dort und auf anderen Plattformen aber überdimensionale Mondpreise. Ob da wirklich jemand zugreifen will, muss jeder für sich selbst wissen. Wir raten aber davon ab.

Das sagt Sony: PlayStation-Chef Jim Ryan sprach vor Kurzem mit der BBC über den Start der PlayStation 5. Im Gespräch kam man dabei auch auf die Verkäufe zu sprechen.

Und dort machte Ryan machte allen Hoffnung, die bisher noch keine PS5 abbekommen haben. So sagte er:

„Ihr könnt sicher sein, dass wir wirklich hart daran arbeiten, vor und nach Weihnachten bedeutende Lieferungen [der PS5] auf den Markt zu bringen.“

Konkrete Zeiten oder Stückzahlen nennt er nicht. Auch weiß man nicht, wie die angesprochenen Arbeiten am Nachschub voranschreiten. Doch zumindest könnte es noch die Chance geben, sich dieses Jahr noch eine PS5 zu bestellen.

Doch selbst wenn – Ob man die PlayStation 5 dann aber auch noch 2020 erhält, ist nochmal eine andere Sache. Denn schon jetzt bei der 3. Welle variieren die Lieferzeiten stark. Bei einigen soll die frisch bestellte PS5 beispielsweise bereits heute, am 20.11. oder am 21. November ankommen. Andere müssen sich teils bis zum 16. Dezember oder noch länger gedulden.

Und selbst jetzt warten einige Vorbesteller aus der 1. und 2. Welle noch auf ihre PS5, obwohl diese eigentlich hätte zum Deutschland-Launch am 19. November geliefert werden sollen.

Fazit: Kurzum: Ja, auch wenn Medimax jetzt offenbar wegfällt – es gibt wohl noch Chancen auf eine PS5 im Jahr 2020, mit Glück auch bis Weihnachten. Doch konkretere Infos sind dazu noch nicht bekannt.