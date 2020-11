Die PlayStation 5 erscheint nun auch bei uns in Europa und die Besitzer können sich 20 Games der PS-Plus-Sammlung sichern. Wir zeigen euch, wie das geht.

Was ist die PS Plus Collection? Die Sammlung besteht aus mittlerweile 20 Top-Games, die in den vergangenen Jahren auf der PS4 erschienen sind. Dazu gehören Kracher wie God of War, Bloodborne oder The Last of Us Remastered.

Wenn ihr im Vorverkauf eine PS5 sichern konntet und über ein aktives PS-Plus-Abo verfügt, bekommt ihr diese 20 Games direkt von Sony geschenkt. Es ist eine gute Gelegenheit sich einige der besten PS4-Spiele zu schnappen.

Die vollständige Liste der Games findet ihr hier:

Die wichtigsten Fragen zu PS Plus beantwortet

Was ist das PS Plus? Bei PS Plus handelt es sich um einen kostenpflichtigen Service von Sony Interactive Entertainment. Ein Abo gibt’s für ungefähr 60 € im Jahr – je nach Art, also Laufzeit, des Abonnements. Als PS-Plus-Mitglied bekommt ihr pro Monat in der Regel 2 Games als digitalen Download im PlayStation Store und ohne zusätzliche Kosten. Zudem gibt’s noch einige weitere Vorteile.



Aktuelle kostenlose Games für die PS4 und PS5 im November findet ihr hier. Wie kann ich PS Plus wieder kündigen? Das laufende PS-Plus-Abo wird von Sony automatisch verlängert, solange auf eurem PSN-Konto noch Geld drauf ist. Um diese Option auszuschalten, geht im Hauptmenü eurer Konsole auf den „PlayStation Plus“-Button. Wählt oben rechts „Mitgliedschaft verwalten“ und danach „Abonement“. Dort könnt ihr die automatische Verlängerung ausschalten. Welche Vorteile bietet PS Plus? Neben den monatlichen Gratis-Titeln für die PlayStation erhaltet ihr mit PlayStation

– Plus Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Games,

– exklusive Rabatte im PlayStation Store,

– exklusive Ingame-Inhalte für zahlreiche Spiele,

– Zugang zu den Free Trials, wo ihr einige vollwertige PS4- und PS5-Titel kostenlos ausprobieren könnt

– Zugang zu der PS Plus Collection Wie lange kann ein PS-Plus-Abo laufen? Ihr habt die Wahl zwischen einem Monat, drei Monaten und einem Jahr Laufzeit. Wie viel kostet ein PS-Plus-Abo? Ein Monat kostet im PS-Plus-Abo 8,99 €. Wenn man sich allerdings für längere Lautzeiten entscheidet, gehen die Kosten runter. 1 Jahr kostet 55,99 € und 3 Monate kosten 24,99 €

PS Plus Collection im PSN Store sichern

Wenn ihr eure neue PS5 angeschlossen und alle Einstellungen so angepasst habt, wie es euch gefällt, könnt ihr euch die Games holen.

So bekommt ihr die Collection: Geht dafür zunächst auf das PS-Plus-Zeichen in eurer „Spiele und Medien“-Leiste im PS5-Menü. Falls ihr kein Plus-Abo habt, dann müsst ihr euch vorher welches kaufen. Ohne das Abo gibt’s auch keine kostenlosen Games.

Der Plus-Button ist in dem PS5-Menü sehr prominent oben links positioniert:

Der Button wird euch zu dem PS-Plus-Angebot weiterleiten, wo sich auch andere Optionen befinden. Das sieht dann so aus:

Auf dieser Übersicht könnt ihr weiter runter scrollen und findet dort den eigentlichen Button für die PS-Plus-Sammlung und auch einige Spiele, die darin enthalten sind:

Klickt auf den Button und ihr werdet auf die komplette Übersicht der Spiele weitergeleitet, die in der Sammlung enthalten ist. Dort könnt ihr nun die Spiele zur eurer Bibliothek hinzufügen und runterladen, die ihr haben wollt.

Wenn ihr übrigens selbst keine PS5 habt, aber jemanden kennt, der eine ergattern konnte, könnt ihr die Collection auch für eure PS4 haben.