Besitzer der PlayStation 5 mit einem PlayStation-Plus-Abo können sich zum Start der neuen Konsole auf noch mehr Gratis-Games freuen. Denn Sony legt bei der PS Plus Collection noch 2 weitere Titel obendrauf.

Wann kommt die PS5? In Europa, also auch bei uns in Deutschland, startet Sonys Next-Gen-Konsole PlayStation 5 am 19. November 2020 – also in 3 Wochen.

Und falls ihr euch eine PS5 zum Launch sichern konntet und über ein aktives PS-Plus-Abonnement verfügt, dann könnt ihr euch zum Launch der Konsole über eine coole Dreingabe von Sony freuen.

Was hat es mit der PS Plus Collection auf sich? Alle Besitzer der PlayStation 5 mit einem PS-Plus-Abo bekommen von Sony die sogenannte PS Plus Collection spendiert – und das komplett ohne weitere Kosten.

Bei diesem Bonus handelt es sich im Prinzip um eine Sammlung zahlreicher Top-Titel aus der PS4-Ära, die Spielern dann den Start auf der neuen Konsole versüßen sollen. Und das dürfte so manch einen Spieler freuen, denn nicht für jeden ist etwas bei den Launch-Titeln der PS5 dabei. So hat man dann gleich zum Start eine breite Palette von Spielen, die man angehen kann.

Auch Days Gone ist bei der PS Plus Collection dabei

All diese Spiele profitieren auf der PS5 von verbesserten Ladezeiten und stabileren Bildraten dank des PS5 Game Boost.

Ursprünglich bestand die PS Plus Collection aus den folgenden 18 Titeln:

God of War

Bloodborne

Monster Hunter World

Final Fantasy XV

Fallout 4

Mortal Kombat X

Uncharted 4

Ratchet & Clank

Days Gone

Until Dawn

Detroit: Become Human

Battlefield 1

Infamous: Second Son

Batman: Arkham Knight

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Persona 5

Resident Evil VII – Biohazard

Es dürfte also für so gut wie jeden Geschmack etwas dabei sein. Nun hat Sony aber angekündigt, dass die Collection um 2 zusätzliche Titel erweitert wird.

Welche Spiele kommen neu dazu? Zu den 18 bisherigen Titeln kommen noch

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – bestehen daus den beliebten Plattformer-Klassikern Crash Bandicoot, Cortex strikes back und Crash Warped

Call of Duty: Black Ops 3 Zombie Chronicles Edition – also das komplette Hauptspiel sowie die Zombie Chronicles Erweiterung mit 8 Remastered-Versionen klassischer Zombie-Maps

Insgesamt stehen PS5-Besitzern mit PS5 Plus dann 20 Spiele in Form der PS Plus Collection zur Verfügung.

Ab wann genau ist die PS Plus Collection erhältlich? In den USA, Kanada, Japan und einigen weiteren Ländern startet die PS Plus Collection bereits am 12. November. Bei uns in Deutschland und anderen europäischen Ländern wird sie genau wie die PS5 erst am 19. November verfügbar sein.

