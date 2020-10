PS Plus November 2020: Neue monatliche Gratis-Spiele für PS4/PS5 sind bekannt

Endlich hat Sony das mit Spannung erwartete neue „PlayStation Plus November 2020“-Lineup bekanntgegeben. Mit PS Plus gibt es diesmal 2 kostenlose monatliche Spiele für die PlayStation 4 und eins für die kommende PlayStation 5. PS5-Besitzer mit einem PS-Plus-Abo können sich zum Launch der Next-Gen-Konsole außerdem über 18 weitere Games in Form der PS Plus Collection freuen.

Hier die neuen PS-Plus-Spiele im November 2020: Im November hängt die Anzahl der kostenlosen, monatlichen Spiele davon ab, welche Sony-Konsole ihr zu Hause stehen habt oder haben werdet.

Wenn ihr über eine PlayStation-Plus-Mitgliedschaft verfügt, gibt es diesmal folgende 2 Gratis-Games für die PS4:

Mittelerde: Schatten des Krieges – ein Action-Adventure in der Welt von Herr der Ringe

Hollow Knight: Voidheart-Edition – ein Action-Adventure mit Metroidvania-Flair

Besitzer der PS5 können sich zudem später auf folgende Games freuen:

Bugsnax – ein Adventure-Game und das eigentliche PS5-Spiel aus dem November-Lineup

PS Plus Collection – eine Sammlung aus 18 Spielen aus der PS4-Ära

Für die PS5 gibt es also im Prinzip 19 Spiele.

Wann kann man die neuen monatlichen Games im PS Store herunterladen? Die beiden PS4-Spiele können sich PS-Plus-Mitglieder ab dem 3. November im PS Store herunterladen.

Bugsnax wird erst am 12. November verfügbar. Allerdings werden sich deutsche PS5-Besitzer mit PS Plus noch etwas länger gedulden müssen. Denn bei uns wird die PlayStation erst am 19.11., also eine Woche später, verfügbar. Dafür wird Bugsnax aber auch länger über PS Plus verfügbar sein – und zwar bis zum 5. Januar 2021.

Die PS Plus Collection wird laut Sony direkt zum Launch der PS5 verfügbar sein. Auch das dürfte bei uns in Deutschland der 19. November sein.

Mittelerde: Schatten des Krieges (PS4)

Was ist Mittelerde: Schatten des Krieges? Dabei handelt es sich um ein Action-Rollenspiel, das inhaltlich auf der Lizenz von Herr der Ringe basiert. Zeitlich gesehen spielt es zwischen den Ereignissen von Der Hobbit und Der Herr der Ringe und ist nach dem Vorgänger Mittelerde: Mordors Schatten angesiedelt.

In einer epischen neuen Geschichte aus dem LotR-Universum gilt es, sich hinter die feindlichen Linien zu begeben und eine Armee aufzustellen, um damit Festungen zu erobern und am Ende Mordor zu beherrschen.

Neben einer spannenden Story erwarten euch dort unter anderem ein dynamisches Kampfsystem, eine flexible Charakter-Entwicklung, ein gelungenes Beutesystem, oder spaßige Festungseroberungen. Auch das beliebte Nemesis-System aus dem Vorgänger ist wieder mit dabei, das mit so gut wie jedem Feind und Gefolgsmann einzigartige Geschichten erschaffen kann.

Ihr solltet euch Mittelerde: Schatten des Krieges anschauen, wenn ihr generell auf Action-RPGs oder Action-Adventures steht, den Vorgänger mochtet, oder ein großer „Herr der Ringe“-Fan seid. Gerade die stimmungsvolle Kulisse mit Original-Setting machen Schatten des Krieges zu einem besonderen Erlebnis für Fans.

Link zum Download im PS Store: Mittelerde: Schatten des Krieges – kostenlos herunterladen mit PS Plus (Ab dem 03.11.)

Hollow Knight: Voidheart-Edition (PS4)

Was ist Hollow Knight: Voidheart-Edition? Bei Hollow Knight handelt es sich um ein Action-Adventure im 2D-Plattformer-Stil mit Metroidvania-Elementen und sogar einigen Anleihen aus der Souls-Reihe.

Die Voidheart-Edition umfasst dabei das ursprüngliche Grundspiel sowie 4 Inhaltspacks, die sich nahtlos in das Spiel integrieren und dabei zahlreiche neue Fähigkeiten, Aufgaben und Bosse mit sich bringen.

Im Spiel selbst erkundet ihr in klassischer Side-Scroller-Manier eine große offene Welt mit verwinkelten Höhlen, uralten Städten und allerlei tödlichen Einöden. Dabei kämpft ihr gegen verdorbene Kreaturen, lüftet spannende Geheimnisse, entwickelt den Charakter weiter und stellt bei über 40 Bossen eure Fähigkeiten auf die Probe.

Ihr solltet euch Hollow Knight: Voidheart-Edition anschauen, wenn ihr auf anspruchsvolle 2D-Plattformer oder das Metroidvania-Genre steht, düstere Stimmung und Kulisse mögt und in eine gewaltige Spielwelt eintauchen wollt, in der eure Skills an so gut wie jeder Ecke auf die Probe gestellt werden.

Link zum Download im PS Store: Hollow Knight: Voidheart-Edition – kostenlos herunterladen mit PS Plus (Ab dem 03.11.)

Bugsnax (PS5)

Was ist Bugsnax? Bugsnax ein abgedrehtes First-Person Adventure-Spiel und gleichzeitig auch einer der Launch-Titel für die PS5. Das Spiel lässt euch dabei in die Haut eines Zeitungsreporters schlüpfen, der eingeladen wird, eine mysteriöse Insel mit verschiedenen, lebenden Leckereien zu erkunden. Dabei gilt es, zahlreiche kuriose Aufgaben zu erledigen und allerlei verrückte Viecher einzufangen – halb Bug, halb Snack.

Übrigens, Bugsnax erscheint auch für die PS4, doch als monatliches Spiel kommt es nur für die PS5. Bewertungen, Empfehlungen oder Links gibt es zu Bugsnax bisher nicht, da das Spiel noch nicht veröffentlicht wurde. Wir werden diese Infos so schnell wie möglich hier ergänzen.

PS Plus Collection (PS5)

Was ist die PS Plus Collection? PS5-Besitzer bekommen zum Launch von Sonys neuer Konsole eine nette Dreingabe, sofern sie gleichzeitig auch über eine aktive PS-Plus-Mitgliedschaft verfügen.

Allen, bei denen das der Fall ist spendiert Sony direkt zum Release der PlayStation 5 die sogenannte PS Plus Collection. Dabei handelt es sich um eine Sammlung aus 18 Top-Titeln, die in der PS4-Ära erschienen sind.

Was genau steckt drin? Folgende 18 Spiele sind Teil der PS Plus Collection:

God of War

Bloodborne

Monster Hunter World

Final Fantasy XV

Fallout 4

Mortal Kombat X

Uncharted 4

Ratchet & Clank

Days Gone

Until Dawn

Detroit: Become Human

Battlefield 1

Infamous: Second Son

Batman: Arkham Knight

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Persona 5

Resident Evil VII – Biohazard

Wie kommt man an diese monatlichen Gratis-Spiele?

Das braucht ihr: An sich nur eine Sache – nämlich eine aktive Mitgliedschaft bei PS Plus, einem kostenpflichtigen Service von Sony Interactive Entertainment.

Ein Abo gibt’s für ungefähr 60 € im Jahr – je nach Art, also Laufzeit, des Abonnements. Als PS-Plus-Mitglied bekommt ihr pro Monat in der Regel 2 der besagten Games – als digitalen Download im PlayStation Store und ohne zusätzliche Kosten. Zudem gibt’s noch einige weitere Vorteile.

Die Vorteile von PS Plus: Neben den monatlichen Gratis-Titeln für die PlayStation erhaltet ihr mit PlayStation Plus noch

Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Games

exklusive Rabatte im PlayStation Store

exklusive Ingame-Inhalte für zahlreiche Spiele

Zugang zu den Free Trials, wo ihr einige vollwertige PS4-Titel kostenlos ausprobieren könnt

Was haltet ihr vom neuen November-Lineup bei PS Plus? Ist etwas Spannendes für euch dabei? Seid ihr mit der PS4 oder mit der neuen PS5 am Start?

Übrigens, bis zum 3. November könnt ihr euch noch die kostenlosen, monatlichen Games aus dem Oktober krallen: PS Plus Oktober 2020: Eure 2 neuen monatlichen Gratis-Spiele sind jetzt da