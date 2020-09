PS Plus Oktober 2020: Das sind die 2 neuen monatlichen Gratis-Spiele für PS4

Darauf haben viele gespannt gewartet: Sony hat jetzt enthüllt, auf welche neuen kostenlosen PS-Plus-Spiele sich PlayStation-Plus-Abonnenten im Oktober 2020 freuen können. Diesmal erwarten euch ein Action-Rollenspiel sowie ein Action-lastiges Renn-Spektakel für die PlayStation 4.

Das sind die neuen PS-Plus-Spiele im Oktober 2020: Habt ihr ein PlayStation-Plus-Abo? Dann könnt ihr euch schon bald auf diese 2 neuen Gratis-Games freuen:

Need for Speed Payback – ein arcadelastiges Renn-Spiel mit viel Tuning und einer offenen Spielwelt

Vampyr – ein Action-Rollenspiel mit apokalyptischem Vampir-Setting zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Wann stehen die neuen monatlichen Games zum Gratis-Download im PS Store bereit? Als PS-Plus-Mitglied könnt diese beiden neuen PS-Plus-Spiele ab dem 6. Oktober ohne weitere Kosten im PS Store herunterladen. In der Regel sind die neuen Gratis-Games dann um die Mittagszeit dann verfügbar.

Need for Speed Payback

Was ist Need for Speed Payback? Bei Need for Speed Payback handelt es sich um einen Arcade-Racer mit Fokus auf die Tuning-Szene. Zudem verkörpert Payback den 23. Teil der beliebten „Need for Speed“-Reihe. Das Spiel wurde am 10. November 2017 veröffentlicht.

In Payback verschlägt es euch in die Unterwelt der fiktiven Open-World-Stadt Fortune Valley. Nachdem eure Crew dort durch Verrat auseinandergerissen wurde, gilt es, wieder zusammenzufinden und ein skrupelloses Kartell zu Fall zu bringen, das von Geld, über die Kriminalität, bis hin zur Polizei und Justiz alles in der Stadt kontrolliert.

Das Spielprinzip ist dabei einfach erklärt: Alles dreht sich um Rennen und coole Schlitten, die ihr mit allerlei visuellen Tuning-Teilen aufmotzen könnt. Mit den Boliden nehmt ihr an verschiedenen Rennveranstaltungen teil, um die Story voranzutreiben und noch mehr Upgrades zu erspielen oder zu kaufen. Auch im Multiplayer mit Kumpels lässt sich Fortune Valley übrigens unsicher machen.

Ihr solltet euch Need for Speed Payback anschauen, wenn ihr allgemein auf spaßige Arcade-Rennen, Tuning sowie rasante Racing-Action im Stile von The Fast and the Furious steht.

Auch, wenn ihr ein Fan der „Need for Speed“-Reihe seid und mit den unmittelbaren Vorgängern oder dem Nachfolger NFS Heat euren Spaß hattet, dürfte NFS Payback euch für einige Zeit vor dem Bildschirm fesseln.

So wird Need for Speed Payback bewertet:

PS Store: 4 von 5 Sternen bei über 15.200 Bewertungen

Link zum Download im PS Store: Need for Speed Payback – kostenlos herunterladen mit PS Plus (Ab dem 06.10.)

Vampyr

Was ist Vampyr? Vampyr ist ein düsteres Action-Rollenspiel des von Dontnod Entertainment, das im Jahr 2018 auf den Markt kam.

Das Spiel lässt euch in die Haut von Jonathan Reid schlüpfen – einem Londoner Arzt im Jahre 1918, der sich vor Kurzem in einen Vampir verwandelt hat und nun lernen muss, mit seinem neuen Körper und den Konsequenzen der Wandlung zu leben. Und das ist alles andere als einfach.

Einerseits müsst ihr als Arzt gegen das Monster in eurem Inneren ankämpfen und versuchen, ein Mittel gegen die Seuche zu finden, die schon massenhaft Einwohner Londons heimgesucht hat. Andererseits seid ihr als Blutsauger nun dazu verdammt, euch am Blut derer zu laben, die ihr eigentlich zu retten geschworen habt.

Im Verlauf der spannenden Story mit einigen überraschenden Wendungen müsst ihr euch immer wieder fiese Vampir-Jäger vom Hals halten, in fordernden Duellen gegen Untote sowie allerlei andere übernatürliche Kreaturen kämpfen und dabei eure unheiligen Kräfte einsetzen. Zudem entwickelt ihr dabei euren Charakter weiter, schaltet neue Fähigkeiten frei oder rüstet eure Waffen weiter auf.

Ihr solltet euch Vampyr anschauen, wenn ihr generell auf ARPGs steht. Denn Vampyr ist ein wirklich spannender und solider Vertreter des Genres.

Schlägt eurer Herz zudem für Vampire, markante Charaktere mit interessanten Konflikten und Beziehungen, ein apokalyptisches Setting, spannende und gut inszenierte Story sowie gelungene RPG-Mechaniken, dann macht ihr mit Vampyr nichts verkehrt – vor allem für lau.

So wird Vampyr bewertet:

PS Store: 4 von 5 Sternen bei über 2.000 Bewertungen

Link zum Download im PS Store: Vampyr – kostenlos herunterladen mit PS Plus (Ab dem 06.10.)

Monatliche Spiele? Wie komme ich da ran?

Die Voraussetzung: Wollt ihr ebenfalls Zugriff auf die kostenlosen PlayStation-Plus-Spiele, so benötigt ihr an sich nur eins: nämlich eine aktive Mitgliedschaft bei diesem kostenpflichtigen Zusatz-Dienst von Sony Interactive Entertainment.

Ein PS-Plus-Abo kostet euch dabei je nach Abonnement-Modell ungefähr 60 € im Jahr. Als PS-Plus-Mitglieder erhaltet ihr dann in der Regel 2 ausgewählte PS4-Games im Monat – ohne zusätzliche Kosten als digitalen Download im PlayStation Store. Dazu profitiert ihr dann auch noch von einigen weiteren Vorteilen.

Die Vorteile von PS Plus: Neben den monatlichen Gratis-Titeln für die PlayStation bekommt ihr durch PlayStation Plus noch

Zugang zum Online-Multiplayer in vielen Games

exklusive Rabatte im PlayStation Store

exklusive Ingame-Inhalte für zahlreiche Spiele

Zugang zu den Free Trials, wo ihr einige vollwertige PS4-Titel kostenlos ausprobieren könnt

Wie findet ihr das Oktober-Lineup von PS Plus? Übrigens, falls ihr es bisher verpasst habt – bis zum 6. Oktober könnt ihr euch noch mit PUBG und Street Fighter V die beiden monatlichen Spiele aus dem September sichern: PS Plus September 2020: Die 2 neuen monatlichen Gratis-Spiele sind endlich da